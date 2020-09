De vil udforske paradokset i, at unge kvinder kan bruge deres køn til at fremme karrieren

Hvilke musicals og musikforestillinger skal du booke billet til denne sæson?

Politikens anmelder Henrik Palle viser vej.

En af senfirsernes mest elskede romantiske dansefilm var Emile Ardolinos ’Dirty Dancing’, hvor den nu afdøde Patrick Swayze gav den hele armen med Jennifer Grey til tonerne af blandt andet ’I’ve Had the Time of my Life’, hvor ikke et øje var tørt i biografen. Musicalversionen når næppe de samme højder, men mindre kan vel også gøre det.