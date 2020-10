Ibyen tipper: Du kender til musikfestivaler. Men har du hørt om magtfestival?

Hver uge gennemtrawler Ibyens redaktion de bedste events, udstillinger, koncerter, åbninger og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i København. Få ’Ibyen tipper’ ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Oplev! Du kender til musik-, litteratur- og filmfestivaler. Men har du hørt om magtfestival? Det kan du komme til nu. En række kunstnere - blandt andre Lydmor og FVN – har sat sig for at udforske den magt, vi støder på hver dag i forskellige former: hierarkier, magtstrukturer og indflydelse.

Foto: Therese Jægtvik Den danske musiker og komponist Lydmor alias Jenny Rossander spiller til magtfestival i Amager Bio lørdag.

Den danske musiker og komponist Lydmor alias Jenny Rossander spiller til magtfestival i Amager Bio lørdag. Foto: Therese Jægtvik

Det sker med OXY Magazines Magtfestival, der med koncerter, talks og events vil udforske, hvornår vi ubevidst bliver udsat for magt eller selv agerer magtudøvere. Det hele foregår i Amager Bio lørdag 24. oktober, og du kan købe billet her.

Smag!Har København virkelig brug for endnu en burgerbiks? Ja, siger Racy, en ny fastfoodjoint på Vesterbro, der vil adskille sig fra en stor del af det øvrige hurtigmadsmarked ved udelukkende at servere oksekød fra danske økologiske gårde, frilandskyllinger og økologiske grøntsager.

Foto: PR

På den måde vil de med egne ord redde tømmermændsramte københavnere fra at stå ved den lokale pizza- eller kebabbiks og tænke: »åh, jeg vil helst ikke vide, hvad det kød er lavet af«. Racys menukort tæller blandt andet burgere med tatar og fried chicken, øko-fritter, og der er også en vegetariske menu. Priserne starter ved 95 kroner for en burger. Racy åbner i Dybbølsgade 55 onsdag 21. oktober klokken 12.

Lyt!Hvem er jeg? Og hvordan bliver jeg defineret af andre? Det er store spørgsmål, men ikke desto mindre noget, som H.C. Andersen kan hjælpe os med at blive klogere på. Det mener de i hvert fald på LiteraturHaus på Nørrebro, hvor ’Den Lille Havfrue’ udgør temaet for en scenisk og musikalsk oplevelse denne uge. Med et feministisk perspektiv vil sanger og sangskriver Pernille Rübner-Petersen og pianisten Johann Gustav Skov-Hansen tage dig med på havfruens farefulde rejse, og måske kan du lære noget om dig selv på vejen. Hvis ikke du bliver klogere på dig selv, kan du altid bare nyde musikken. Koncerten finder sted torsdag 22. oktober klokken 19.30 og du kan købe billetter her.