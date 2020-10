Ibyen tipper: Nyt mikrobageri ligger gemt inde i en møbelbiks

Hver uge giver vi dig Ibyens top-3, hvor Ibyen-redaktionen gennemtrawler Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger tre bud til din uge i byen. Få Ibyens top-3 ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Se! Fra tirsdag til fredag kan du besøge udstillingen ’Orangery Delights’ i den snart 150 år gamle herskabsvilla Villa Kultur på Østerbro, hvor de to billedkunstnere Johanne Lykke og NinaElizabeth udstiller glasmalerier på facaderne af kulturhusets orangeri. Med udstillingen vil de have os til at tænke over naturens betydning i en pandemitid, der har fået flere og flere af os til at søge mod netop herimod – og hvordan de gør det, kan du opleve fra 12-16 ugen ud, mens der fredag eftermiddag er afsluttende finissage. Du bestiller din gratis billet her.

Pluk! Over sommeren har natur- og videnskabsfestivalen Bloom inviteret på en række aktiviteter som foredrag, litteraturoplæsninger og koncerter, der har skullet gøre det op for forårets aflyste udgave. Og nu er de klar med et efterårsinitiativ: Bloom er gået sammen med bageriet Meyers om at indsamle nedfaldne æbler i Frederiksberg haver for at lave en cider, der smager af bydelen.

Og hvor kommer du så ind i billedet? Jo, du kan nemlig selv bidrage til udviklingen af Frederiksberg-cideren, der kommer på hylderne næste år, ved at aflevere æbler fra din egen baghave eller -gård. Det gør du enten hos Meyers Deli på Gl. Kongevej 107 lørdag og søndag i weekenden eller onsdag i næste uge, når Meyers madvogn ’Lille Meyer’ kører rundt i bydelen. For hver 10 kg æbler du samler, får du en flaske cider. Læs mere her.

Smag!I den lille møbelbiks Frama i Indre By gemmer der sig et splinternyt mikrobageri. Det er kokken Chiara Barla, der står bag det nye morgenmad- og frokoststed Apotek 57 i Fredericiagade, der (blandt meget andet) har surdejscroissanter, tyrkiske æg og fermenterede drikkevarer på menuen.

Interiøret minder om en- okay, riiimelig fancy - spisestue, og der er åben onsdag til søndag fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Hele menuen kan du se her – og mens du er i gang, kan du også tjekke vores madskribents guide til, hvad du ellers skal spise, drikke, læse og opleve i oktober.