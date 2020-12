Bør vi ikke alle nynne ’Dejlig er den himmel blå’ ind gennem brevsprækken til vores ældre naboer i dag?

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Fredag

Hovedpinen ligger på lur et sted i baghovedet. Fedtet flæskeand fik flaskerne flækket for fuld filliongongong, og alt er lukket både her og der og ude og inde. Det er som at være barn igen, ja, der mangler kun sne og kulde, så jeg fylder fryseren med vand, stiller spisebordet ud i køkkenet, lægger mig på det og sover dagen væk med hovedet inde køleskabet.

Blå bog Kenneth Thordal 55 år, musiker, musikproducer og oversætter og klummeskribent for Ibyen. Bor på Vesterbro.

Lørdag

Jeg drømmer, at jeg sover og vågner med rødkål i øret. Nu skal der laves sne, så jeg åbner fryseren og hugger i isblokken med min cykelnøgle. De små snefnug smelter på min hånd, men det lykkes mig at fylde en kop med noget sjask, der minder om slud. Jeg forsøger at hælde det ud af vinduet, men det meste ender som en vanskabt snemand i vindueskarmen.

Søndag

Skal jeg tage tøj på? Skal jeg spise rester? Mon musvitter kan lide pebernødder? Det er i hvert fald synd for de gamle, beslutter jeg, så jeg går ud i opgangen og nynner ’Dejlig er den himmel blå’ ud gennem mundbindet og ind gennem brevsprækkerne til mine medmennesker i de andre lejligheder. De får én linje hver. Mere tør jeg ikke synge på grund af smittefaren, men jeg lover jer, at til næste år, der skal vi alle sammen ligge nøgne midt ud på vejene og baske med armene og lave sneengle og råbe ’GLÆDELIG JUL’!