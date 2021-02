Vi kan stadig flirte. Og det her er en ret original måde at gøre det på

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Hør! En ting, vi især glæder os til her på Ibyen, er, når spillestederne åbner igen. Alene tanken om at kunne stå med en kold øl, omgivet af glade mennesker og lytte til livemusik ... Nå, men indtil det sker, kan vi underholde os selv med nogle af de initiativer, som spillestederne disker op med under nedlukningen.

Spillestedet Alice på Nørrebro, der reklamerer med at være »Københavns kraftcentrum for den grænsesøgende musik«, lancerer fredag 26. marts og to uger frem en række live-sessions, som kan opleves hjemme i stuen. På programmet er alt fra »Bascos vitale bud på nordisk folkemusik til Orhan Turans intense saz-spil, fra Caktus’ poetiske og eksperimenterende jazz til Eyes’ hvidglødende hardcore og meget mere«. Læs mere på deres Facebook-event her.