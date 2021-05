Nu får København en kæmperestaurant med syv køkkener og mad fra hele verden

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

SPIS! Kender du det, når du har lyst til et godt måltid ude i byen, men pengene på kontoen ikke helt tillader det? Så har vi løsningen.Siden 2019 har vi udgivet Ibyen Cheap Eats, som er en liste over 20 af Københavns bedste billige måltider lige nu, der gør dig mæt for maksimum 100 kroner. Og nu er 2021-udgaven landet! Måltiderne er udpeget af Ibyens café- og madanmeldere, og på årets store liste er der alt fra vietnamesiske sandwich og ugandisk streetfood til tacos og ristet hotdog. Læs mere i artiklen her. God appetit!

SPIS! Fra på torsdag, 6. maj, bliver Toldboden til en ny 7-i-1-restaurant, Seaside Toldboden, med syv forskellige køkkener fra hele verden. Køkkenerne, der beskriver sig selv som en blanding af streetfood og klassisk restaurant, vil blive styret af syv kokke, hvoraf flere har erfaringer toprestauranter over hele verden, og køkkenerne går under navnene Kitchen Haidan, Mar, Mørt, Tombo, Project Raw, Iaji, Strangas og Løgismose Spiseri.

»Vi har haft et stort ønske om at få køkkenerne så tæt på vores gæster som muligt. Derfor arbejder kokkene i åbne køkkener, så du kan komme helt tæt på der, hvor den gode gastronomi bliver skabt«, fortæller Jesper Julian Møller, ejer af Seaside Toldboden og manden bag Reffen og Papirøen, i en pressemeddelelse.