Her kan du se film under åben himmel i København denne sommer

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev

HØR! Så er det blevet tid til Copenhagen Jazz Festival. I år år har der været få andre musikfestivaler til at stille din festivalsult, og i stedet for at fnyse over jazz, kan du ligeså godt glædes. Selv hvis ikke du er fast stamgæst på Jazzhus Montmartre og kender de rigtige saxofonister, er der noget for dig på programmet. Du kan for eksempel høre Bisse til forskellige klaverkoncerter eller se Peter Sommer spille på den ’amagerianske’ Ingolfs Kaffebar. Festivalen løber fra torsdag 1. juli til 24. juli på forskellige spillesteder rundt omkring i byen. Læs mere om program og andre praktikaliteter her.

SE! Måske du pt. foretrækker at krybe i skygge i byens biografsale, men hvis ikke, kan du i den kommende tid se film i det fri. For eksempel til open air-filmvisninger i Tivoli, der over sommeren viser Film på Plænen. I hele juli vil du hver søndag kunne se film på liggestole på Plænen, mens mørket falder på, og kulørte lamper tændes. Første film vil være den romantiske komedie ’Palm Springs’, der vises på søndag. Senere vil du kunne se film som ’Moonrise Kingdom’, ’Knives Out’ og ’Rocketman’. Læs mere her.