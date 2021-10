Radiovært og dj ved præcis, hvor man bruger den perfekte weekend med karaoke og pasta

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Jeg skal ud at spise og synge karaoke med nogle venner på Falang. Det er meget sådan, jeg går ud for tiden. Ikke nødvendigvis karaoke – men det med at lave ret tidlige planer for at se frem til noget og isolere sig lidt med venner. Det lyder måske lidt åndssvagt, efter vi har været isoleret, men det kan være lidt overvældende at skulle ud og forholde sig til for meget.