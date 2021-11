»Deres burrito er sindssygt heavy og smager sindssygt godt«

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Jeg kommer til at gå lidt rundt om mig selv af nervøsitet og forberede min 30-års fødselsdag, jeg skal holde med min gode veninde i morgen for alle vores venner. Jeg har haft det virkelig noieren over det og har haft mareridt over, at folk ikke kommer. Jeg tror, at det er en helt gammel selvværdsfølelse – frygten for at invitere en masse, og så ender man med at stå alene. Jeg har de dejligste venner, så det kommer selvfølgelig ikke til at ske. Og jeg fylder 30 – selvfølgelig skal det fejres! Så jeg må distrahere mine tanker og komme lidt ned i gear. Måske kører jeg helt zen-agtigt ud til en skov – dem omkring Holte og Søllerød er ret fantastiske og ikke så langt væk. Få frisk luft og komme ud af byen.