Ibyens madklumme: Du er en hykler, når du romantiserer de københavnske madmarkeder, men køber dine gulerødder i Netto Vi himler op om Sydeuropas forjættende madmarkeder. Men når vi får dem i vores kvarter, gider vi ikke bruge dem til andet end at tøffe forbi for at indsnuse lidt stemning, før vi kører i Netto.

Jeg orker ikke at høre ét ord mere om madmarkeder i København. Ikke ét.

Og da specielt ikke nu, hvor det hyperpopulære Kødbyens Mad & Marked, som havde så meget potentiale, har måttet dreje nøglen om efter i flere sæsoner at have forsøgt at kombinere salg af friske råvarer med streetfood.

Og det er netop kombinationen af de to ting, der synes problematisk, og det er grunden til, at jeg ikke orker at høre mere om det.

Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse? »42, skribent og tekstforfatter« Hvad er du mest til: streetfood eller ferskvarer på marked? »Absolut ferskvarer. Streetfood er frygtelig forudsigeligt. Og for det meste friteret. Og halvkoldt«. Hvad køber du helst på streetfood-marked? »Østers«. Hvad køber du på ferskvaremarked? »Det, der er afgørende, er, at jeg kan få råvarer, der er pivfriske. Og som er anderledes end det udvalg, der er i det lokale supermarked. Råvarer, jeg ved, hvor kommer fra. På hverdagsbasis begrænser det sig for mit vedkommende til Torvehallerne, og det eneste, jeg gider købe der, er fisk. Man kan ikke engang finde en økologisk gulerod i Torvehallerne, i Nordeuropas mest økovenlige by! Det siger alt om, hvor lidt markedsmennesker vi er«. Hvad kommer du til at savne, når nu Kødbyens Mad og Marked er lukket? »Stemningen. Kødbyen er den perfekte ramme for et madmarked, jeg har haft vidunderlige eftermiddage i solen der, og jeg kan slet ikke forstå, at Københavns Kommune ikke vil gøre alt for at gøre det permanent«. Vis mere

Det er, som om ingen har gjort sig klart, at vi bliver nødt til at skelne. Er det flere ferskvaremarkeder, byen skal have, eller er det flere streetfoodmarkeder?

Det eneste, der kan lokke mig på madmarked, er udsigten til pivfriske råvarer dyrket i en galakse ikke fjernt herfra, men allerhelst bare oppe i Lammefjorden eller ude i Lejre.

Der er et hav af gode grunde til at elske den slags madmarkeder. Ud over det bæredygtige i jord-til-bord-princippet handler det om kulinarisk kvalitet, at vide, hvor dine råvarer kommer fra, at slæbe børnene med og lade dem se den sæsonbestemte diversitet i vores terroir, at støtte lokalområdet. Hele smøren af ting, som ingen kan have noget imod.

Og jeg er sikker på, at hvis jeg stillede mig op foran det lokale supermarked og gennemførte en hurtig rundspørge om, hvorvidt folk ville støtte sådan et lokalt marked og købe deres kød, fisk og grønt der, hvis det skulle åbne i deres lokalområde, ville svaret være et overvældende og rungende JA!

Inde på rådhuset har man også for længst lugtet markedslunten.

De vil have flere af slagsen, og hver gang der sendes et nyt udbudsmateriale på gaden for at lokke driftige sjæle til at blive markedsoperatører og stadeholdere, er det med paroler om at sikre københavnerne adgang til friske og økologiske råvarer, og der er generelt fuld plade i bullshitbingo med ord som ’bæredygtig’, ’lokal’ og ’synergi'.

Så hvorfor ender byens madmarkeder næsten altid som streetfoodmarkeder og udendørsbarer stort set uden skyggen af ferskvarer? Jo, det gør de, fordi:

Du lyver, når du siger, du vil bruge ferskvaremarkedet. Du betragter det som et råvaremuseum, hvor du kan komme og kigge på gulerødderne, imens du taler med en bondemand, inden du sigter direkte mod rosébaren og frituregryden, og således har du fået en på opleveren, inden du stryger forbi Netto på vejen hjem. Og hvis det afspejler noget som helst, er det vores tilgang til mad og råvarer, og det er ikke spor flatterende. Politikere over en bred kam har ingen idé om, hvad de sætter i gang, når de vil sole sig i lækkerheden på de megapopulære madmarkeder, som I åbenbart skriger på. Men her er et hint, og det er fuldstændig gratis: Producenterne af de ferskvarer, I politikere gerne vil have, at københavnerne skal svælge i, er mestendels meget små firmaer, ofte enkeltmands-, som i forvejen arbejder 7 dage om ugen for at holde skindet på næsen. De har simpelthen ikke råd til at sætte en weekend til af endsige ansætte sig ud af at skulle stå på en parkeringsplads i Kødbyen for at sælge et bundt gulerødder. De kan ikke engang betale parkeringen for de penge, de tjener efter en weekend på marked i byen. Det er blot en af de mange udfordringer, der skal løses.

HVAD SKAL VI SÅ GØRE?

I skal lægge jeres indkøbsvaner om og holde op med at romantisere madmarkederne. Brug dem!

Practice what you preach.

Og så skal alle de politikere, der gerne vil klippe snore over til nye markeder her i byen, gøre sig klart, at hvis ikke man er indstillet på at bakke de forblommede vendinger op med handling og kroner og øre for at løse helt grundlæggende infrastrukturelle og praktiske udfordringer, bliver det aldrig nogensinde til andet end mere grill og mere bar under åben himmel.

Og sidst, men ikke mindst, skal vi diskutere, om ikke markeder, hvis de virkelig er så vigtige for Københavns fremtid, i virkeligheden er kultur og derfor burde være berettiget til driftsstøtte, nøjagtig som for eksempel diverse spillesteder rundtomkring i byen er det.