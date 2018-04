Ibyens madklumme: »En slags 5:2-kur for madskribenter. Den bog skriver jeg en dag!« Lars Bjerregaard drømmer om al den mad og drikke, han skal indtage, når hans ufrivillige sofaophold med låst knæ og grufuldt sund diæt en dag er overstået. Ventetiden går med at lave en 5-dages madplan.

I tre uger har jeg været bundet til sofaen med et låst knæ som følge af en målmandstjans på min datters U11-hold. I tre uger har jeg været afhængig af den mad, som velmenende familie og venner har bragt mig i sofaen. Ikke værst, tænker du sikkert. Men nej.

For allerede i ambulancen på vej væk fra kunststofbanen bag Svanemøllen stod det klart, at jeg ud over en fuldstændigt forudsigelig og ganske smertefuld overvægts- og minusformrelateret knæskade også havde et lige så forudsigeligt, dittorelateret forhøjet blodtryk. Et blodtryk i et leje, som gjorde, at ingen kirurger havde lyst til at stikke en kniv i mig, af frygt for at jeg ville flapre væk som en punkteret ballon.

Mikroportræt Lars Bjerregaard Alder og beskæftigelse: »43, skribent og tekstforfatter« Hvad har du længtes mest efter under dit sofaophold? »København. For fanden, hvor jeg savner København. Men nu kommer foråret, og jeg skal ud at lufte krykken. Det bliver ikke yndefuldt, men det bliver sjovt« Nu er du jo nærmest blevet diætekspert. Har du et godt diættip til andre, der skal tilbringe tre uger på sofaen? »De fleste mennesker kan bare fortsætte deres almindelige og helt rimelige kalorieindtag, uden at organismen lider voldsom overlast af den grund. Men hvis man tilfældigvis er madskribent som jeg, og urimeligt forlystelsessyg, kan jeg, ud over bladselleri, virkeligt anbefale noget bæltefiksering og at lade dine kære afskære dig samtlige kommunikationskanaler til eventuel takeaway« Vis mere

Med andre ord har jeg ikke alene været bundet til sofaen i tre uger. Jeg har også været på diæt. En diæt, som i store træk har bestået af sorte ris, sardiner, blegselleri, valnødder og masser af vand, kun afbrudt af vilde højdepunkter som et glas rødbedejuice i ny og næ. Det har ikke været kønt, og jeg har indimellem været nærdelirisk i min trang til ordentlig mad og vin. Og til at blive sluppet fri i det fantastiske Københavns restaurationsliv igen.

»Den indre monolog åbenbart var blevet til en ydre«

Det var først, da jeg en dag var krykket ud i køkkenet for at skylle en stængel bladselleri, at det gik op for mig, hvor langt ind i vanviddets tåger jeg havde forvildet mig. Pludselig stod min syvårige søn bag mig og spurgte med et forundret udtryk, hvem det var, jeg talte med, og hvad foie-fuckin’-gras i øvrigt var for noget? Og at jeg i hvert fald ikke måtte bande.

Shit. Jeg havde faktisk stået og haft en indre monolog over bladsellerien om den mad, jeg skulle fortære, i det sekund mit knæ tillod mig at slippe ud af mit fangenskab. En indre monolog, jeg sveddryppende havde haft mange gange de seneste par uger. Den eneste forskel var nu bare, at den indre monolog åbenbart var blevet til en ydre.

5-dags madplan

Jeg måtte gøre noget. For alles skyld! En god idé, når man er ude i tovene, fortalte en dygtig psykolog mig engang, er at få skrevet ting ned. Og eftersom det der med at skrive ting ned falder mig forholdsvist naturligt, humpede jeg ind til arbejdsbordet for at gøre netop dette. De fem første dage i friheden, skrev jeg. Det kom til at se nogenlunde sådan her ud:

Dag 1: Morgenmad på Gaarden & Gaden: østers, croque madame, Bloody Mary og kaffe. Frokost: Schønnemann, skal helt sikkert have et stykke med røget laks, pocheret æg og flødestuvet spinat. Snaps, uspecificeret pilsner og skideballer fra personalet ad libitum. Eftermiddagssnack: en kold fabrikspilsner på Bobi Bar. Aftensmad: cote du boeuf på Bar’Vin, nu vi er derindad, som os fra Nørrebro siger om Indre By, og et dybt kig i Nils Thyges vinkort.