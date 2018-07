Klumme: Vær nu god mod de fremmede på cykelstierne

Turister. I massevis. I København om sommeren.

Åh, stik mig en kold klud til min pande!

For de er så mange, så mærkelige og kender slet ikke vores kulturelle koder.

Lalleglade render de rundt og fotograferer i Pusher Street, misforstår vores smørrebrød og står til venstre på rulletrapperne. Og værst af alt: De har ikke begreb om at cykle!

I nærværende organ advarede Henrik Palle da også tidligere på måneden mod de cyklende turister, der kommer trillende gennem vores højt skattede by med hovedet under armen:

»De har ingen fornemmelse for de andre cyklister. De giver ikke tegn, når de stopper og svinger. Og de har lige så meget respekt for kørselsretning, skiltning og busstoppesteder, som Martin Henriksen har tilovers for tilhængere af islam«, lød tv-redaktørens svada.

Sådan, Palle, bare gi’ dem! Eller hvad?

Bør vi måske snarere, apropos hr. Henriksen, udvise lidt tiltrængt storsind i disse tilknappede tider?

Jeg mener, vi har jo at gøre med mennesker, som efter ankomsten smiler uafbrudt ved synet af rugbrød og kirkespir, spenderer i rigt mål, og typisk forsvinder igen i løbet af en uges tid. Og det helt og aldeles frivilligt.

En omvandrende, pølsevognsfotograferende hyldest til vores hovedstad.

Og ja, gu’ skal man da lige holde tungen ekstra lige i munden, hvis man er endt i slipstrømmen af en pensionsmoden flok på udflugt fra den anden side af planeten, men det er jo ikke så meget anderledes, end hvis man selv blev dumpet ned midti Kairo eller Delhi.

Eller New York for den sags skyld.

Av, for nogle fnys, man bliver genstand for, hvis man som undertegnede sidste sommer får den utilgivelige ide at løbe den forkerte vej rundt om søen i Central Park. Eller begår dødssynden at blive stående for rødt lys i et fodgængerfelt på Manhattan, når der ikke kommer nogen biler. Sorry, sorry!

De fleste uskrevne regler giver sig selv, hvis man er opflasket med dem. Men ellers gør de altså ikke.

Selvfølgelig kan turismen være overvældende, og medierne har da også med rette flydt over med historier om masseturismens hærgen i byer som Venedig, Berlin og Barcelona.

Men lad os da samtidig vise lidt storsind – mere travlt har de fleste af os jo heller ikke hen over sommeren, hvor turisterne på cykelstierne er flest.

Måske kunne man endda gå så langt som til at bruge anledningen til at tage et konstruktivt kig på egen cykelkultur.

For er det rimeligt, at man udsættes for en verbal mellemleder i lycraoverhaling, bare fordi man insisterer på, at den daglige tur mellem Rådhuspladsen og Frederikssundsvej ikke er et spørgsmål om liv og død – eller i hvert fald først bliver det, hvis ikke folk gearer lidt ned på deres jernheste til 30.000!?

Jeg vil til hver en tid hellere ledsages af 50 japanske cykelnovicer end tre Deloitte-ansatte for sent på vej til børnehentning eller crossfit.

Og hvis ikke de fremmede fatter besked, så giv dem da et ring med klokken og et smil.

Det forstår de fleste i hvert fald.