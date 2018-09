Ibyens klummeskribent: Er jeg den eneste, der ikke kan navnene på halvdelen af min opgang?

Mikroportræt:

Johan Bendtsen

Alder og beskæftigelse?

»28 og freelancejournalist«

Hvorfor, tror du, går en københavner gerne fem etager ned og op igen for at købe fløde i kiosken i stedet for at banke på hos naboen og låne?

»Jeg tror, mange for alt i verden gerne vil undgå at virke anmassende eller underlige. Det sjove er jo bare, at man mange andre steder ville synes, det var mærkeligt IKKE at stikke hovedet ind forbi naboen. Man kunne jo også risikere lige at få sig en lille snak«.

Er det noget med, at det bliver for meget, hvis vi kommer på fornavn med dem i omgangen, vi hører knalde højlydt om natten? At vi har brug for den anonymitet for at kunne leve sammen?

»Tjo, men nu er det jo trods alt kun en lille del af en opgang, man kan høre udfolde sig. Så hvis man synes det er akavet, kan man jo starte med at hilse på resten«.

Kan al den nærkontakt i kolonihaven ikke blive for meget? Man vil vel også gerne have noget fred?

»Afgjort. Og man skal ikke undervurdere en hæk, der liiiiige vokser sig et par centimeter over det tilladte. Men det, jeg synes, man kan mærke der, er den umiddelbare interesse i hinanden. Men behøver ikke smalltalke med alle, man møder eller frygte, at folk vader ind og ud af ens have flere gange om dagen. Men når man passerer hinanden ser men hinanden i øjnene og ikke på et eller andet udefinerbart punkt på himlen eller i en hæk«.

Har du virkelig aldrig haft god nabokontakt i Kbh? Eller bare lidt kikset nabokontakt?

»På Nørrebro slæbte jeg engang min stangstive cirka 70-årige nabo, der var gået helt kold i elefantbajere uden for opgangen, op på fjerde og lagde hende i seng. Der kom vi da hinanden ved«.

Vis mere