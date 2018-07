Listens sommervikar: Efter Pussy Riots baneløb er der nok snart Novichok til et par sikkerhedsansvarlige

Alternativ dating

Chatbokse på websites

Benyt anledningen ved dit besøg på elgiganten.dk til at slå en lille flirt af med kundeservice-Kamilla nede i højre hjørne. Eller som en god bekendt kalder det: ‘Tinder med svargaranti’.

Listens sommervikar har trænet på Twitter: 38-årige Filip Rasmussen ramte den lige i rø*** i første hug: Om det skyldes sommerens California style-vejrlig, eller at Ibyens læsere simpelthen bare er ekstra følsomme og irritable i varmen, vides ikke. Men faktum er, at denne første uge med bud fra sommervikarer har været indbringende på gæste-Listen-fronten. Og niveauet er højt, mens der langes øretæver ud til både højre og venstre. Blandt de populære nedslagspunkter er fænomener som fluer, grillforbud, dadbods i rigeligt små speedos og staycation all exclusive, men dem er denne uges vinder skøjtet elegant udenom. Han hedder Filip Rasmussen og holder da heller ikke ferie endnu, men bliver mere irriteret over folks håbløst kække mailautosvar. Hvad er dit eget sommerautosvar da? »Det bliver først sat på til september – og det bliver sikkert vildt kedeligt«, lyder det i telefonen fra den ellers ret begejstrede 38-årige på Østerbro, der er selvstændig digital rådgiver, når han ikke passer Listens job. Hvorfor søgte du jobbet som sommervikar? »Jeg synes, formatet er skægt at lege med. Det er sjovt at udtrykke sig på lidt plads og samtidig nå ud til mange mennesker. Så jeg håbede på at komme igennem nåleøjet hos den kræsne redaktion. Ja, kald det bare forfængelighed«. Hvordan har du trænet din satiremuskel så stærk, at du rammer rent i første forsøg? »Jeg har jo læst Listen i mange år, og så bruger jeg en del tid på Twitter, hvor jeg er blevet trænet i at skrive kort, præcist og aktuelt«. Har du et tip til de kommende ugers vikarer? »Skriv sindssygt præcist. Der er ikke mange ord at gå med, så ram noget sjovt på lidt plads«. Hvordan har du det lige nu? »Helt fremragende! Det er dejligt at blive anerkendt af Politiken for noget, der er sjovt at lave. Og så er Listen jo et legendarisk format«. Vis mere

Finalevindere

Pussy Riots baneløb til VM

VM-finalens egentlige vindere var de fire aktivister, der afbrød kampen og med garanti pissede Putin af i en grad, så der nok snart er en sikkerhedsansvarlig eller to, der kommer til at vågne med et ordentligt Novichok.

Flydende heroin

Koldskål med kammerjunkere

Selv om det næppe er en bæredygtig forretningsmodel, MÅ de der små korn i Arlas den orange med tykmælk og æg simpelthen være forarbejdede valmuefrø.

Digital orgasme

Sidste øjebliksopladning

Det vederkvægende ‘pling’, når stikket sættes i telefon med 1 procent batteri. Aaaaah.

Kontorstandup

Løsslupne autosvar

Sommerferie. Den årlige lejlighed for Henning nede fra regnskab til at slippe tøjlerne og skrive »Fang mig på stranden med en drink« eller noget tilsvarende crazy i sit out of office-reply. Don’t be like Henning.

Trommehindekrænkelse

Lyden af fejl i læsning af Rejsekort

Ikke nok med, at man misser sit S-tog; man skal også udsættes for en grad af ondskabsfuldhed i lyddesign, der får David Owes opsamlingsalbum til at virke som flydende, kropsvarm nektar direkte i øregangen.

Eventyrjobs

Jobskiftebeskrivelser

O.k., LinkedIn-type: Medmindre du rent faktisk har nedkæmpet drager eller hejst bejlere op i dit lange hår, tillader Listen sig at stille sig tvivlende over for, at dit forrige job var ‘et eventyr’.

Instagram-drink

Aperol Spritz

O.k., nu har vi set den.

Filip Rasmussen, sommervikar for Listen

Vil du også være vikar?

Hvis du også går rundt med en lille drøm om at skrive din helt egen Listen, er det nu, du skal til tasterne. Find på fire plus- og minuselementer med en vis aktualitet. Forsyn hver af dem med en overskrift og en kort satirisk tekst. Vi præmierer ugens vinder med en T-shirt med det eviggyldige Listen-motto ’Et blowjob er bedre end at få en haverive i fjæset’.

Deadline er hver uge tirsdag kl. 12. Send din Listen til ibyen@pol.dk, og skriv ’Listen’ i emnefeltet. Husk også at skrive navn, adresse, samt hvilken størrelse du bruger i T-shirt (large eller extra large).