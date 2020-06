Vi savner dig, Lars Løkke. Ingen kunne tømme hotelværelsets minibar og skride fra regningen som dig

FOR ABONNENTER

Hemmeligt

Plan-demien

Konspirationsteori, ifølge hvilken sundhedsminister Magnus Heunicke 18. oktober 2019 sammen med elite i New York planlagde coronapandemien med henblik på at lukke verden ned, rage magt til sig og installere 5G-master i skolerne for at hæmme danskernes vejrtrækning. Magnus, dit svin! Vi vidste ikke, du havde det i dig.