'Næsevoldtægt'. Det nye overgreb, der er på alles læber i 2020

Fantastisk

’Julefeber’

Muligvis et udslag af isolationskuller: Men DR’s julekalender er det bedste stykke dansk fiktion i nogen genre siden ’Zappa’ (1983, instr: Bille August). Hvis den ikke rydder bordet til næste års Bodil, har kulturen spillet fallit.

Våd drøm

Det stykke hotness, der er Joachim Fjelstrup

Skuespiller, der spiller underklassefaren i ’Julefeber’, og nu er flammende sexobjekt for Kreativ Middelklasse, fordi han er så følsom og kærlig over for børnene.

Bring it!

Vaccinen

Fuck det, om de også sprøjter Bill Gates’ mikrochip ind i blodstrømmen på os, så Mette Frederiksen kan tale ned til os direkte gennem vores hjernebark, og Facebook bedre kan målrette reklamer til os for komfortable hjemmebukser og yogaprogrammer rettet mod at øge hoftemobiliteten efter at have siddet på hjemmekontoret i seks måneder. Vi vil have den vaccine, lige ind i overrøven, tak.