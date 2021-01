Må man nu ikke engang stikke en praktikant en lussing og gå i seng med hende? Det er da bare almindelig høflighed

Boom

Nye fantastiske jobmuligheder i 2021

F.eks. som Afspritter af Legetøj og Soveposer hos Børnehuset Lauggården i Gladsaxe. Ansøg inden 11. januar. Du skal – uforklarligt – være »nærværende, smilende, positiv og engageret« i dit nye lortearbejde.

Anbefaling

5-5-5-reglen

Myndighedernes nye regler om social kontakt, hvor man højst må se fem venner, højst må være fem i husstanden og højst drikke fem genstande inden fem. Fair nok.

Børne-tv

»John Dillermand ...«

» ... John Dillermaaaand, han har verdens længste DILLERMAND!«. DR Ramasjang-serie om mand med seks meter lang uregerlig penis. Kampen mellem ens indre afslappede 70’er-jeg og så almindelig, moderne fornuft raser inden i.

Nyhed

»Denmark launches children’s TV show about man with giant penis«

Næstmest læste nyhed på The Guardian. Det er altså en opløftende start på 2021.

Smitteproblem

At holde sit bordel åbent

F.eks. i Lystrup, hvor en politipatrulje tirsdag ringede på døren på grund af de røde lamper og en letpåklædt 54-årig kvinde åbnede. I baggrunden skimtedes en afklædt mand. Ikke for at lyde puritansk: Men med mindre din kunde er John Dillermand, kan du umuligt overholde to meters afstandsgrænsen.