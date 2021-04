Alle snakker om Jens Rohdes partiskifte. Skulle vi ikke hellere tale om hans hårfarve?

Film

’Druk’

Film, i hvilken vi lærer, at man bliver et bedre menneske af at drikke, medmindre man kommer fra arbejderklassen, der i modsætning til ordentlige mennesker ikke nogen impulskontrol. Kreativ klasse slår til igen.

Filmnyt

At ’Druk’ har vundet en Oscar

Og her gik Listen og syntes, at ’Druk’ egentlig var en forglemmelig hyggetragedie for Dagmar-klientellet af chablis-alkoholikere med tyngde som en flødeskumskage og et i bund og grund fuldstændig vanvittigt budskab. Men det er angiveligt verdens bedste film.