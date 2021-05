Er det her det grimmeste navn på en pølse nogensinde?

Vildt

At verden har stukket en milliard arme med coronavacciner

Meget godt gået. Godt nok primært til rige hvide mennesker, men vi har også haft det ret hårdt under alt det her lockdown, når vi selv skal sige det.

Twitterbesked

»Møder, møder og flere møder ...«

Sundhedsstyrelsens begrundelse for, at de ikke kunne finde tid til at holde et pressemøde, da de droppede Johnson & Johnson-vaccinen, aflyste en bekymringsfri sommer for alle i alderen 16-44 år og sendte landet sejlende ud over kanten ned i den økonomisk og mentale afgrund. Også Listens nye mailautosvar.