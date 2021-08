Kernekrænkeres yndlingsargument: Men det var jo en anden tid!

Fashion

Mavebluseforbuddet i Vejle

Betændt debatemne, hvor du som kvinde er forpligtet til at gå med Britney Spears-croptops de næste fire dage – ellers vinder Taleban – og mænd skal se den anden vej og ’tage et koldt brusebad’ #deterbaremaver.

Mere fashion

Croptops 2

»Det er bare win-win! For første gang i 20 år kan jeg vise mit laskede maveskind, under dække af at det er politisk«, sagde liste-kollega Gudrun M.S.

Værste fashion ever



Mande-croptops i 1980’erne

Listen havde en, der var mintgrøn. Hey, det var en anden tid!