#MeToo: Efter afsløringen af Weinstein er 45 amerikanske mænd faldet fra magtens tinder på grund af sexanklager New York Times ajourfører næsten dagligt en liste over indflydelsesrige mænd, der anklages for upassende seksuel adfærd. Foreløbig er 45 blevet fyret eller trådt tilbage, mens 26 er blevet suspenderet.

I begyndelsen af oktober blev hollywoodproduceren Harvey Weinstein fyret fra filmselskabet af samme navn, efter at flere kvinder var stået frem og havde anklaget ham for voldtægt og seksuelle overgreb.

Opfattelsen af, hvilken adfærd der kan tolereres på arbejdspladsen, er ved at undergå en gennemgribende forandring. Siden anklagerne mod Weinstein er en sand lavine af fremtrædende amerikanske mænd blevet fyret eller tvunget til at træde tilbage efter anklager om upassende seksuel adfærd, der spænder fra lumre kommentarer til fuldbyrdet voldtægt.

Disse 45 mænd er blevet fyret, er trådt tilbage eller har oplevet lignende arbejdsmæssige konsekvenser:

13. december

Morgan Spurlock, dokumentarfilmskaber

Anklage: Spurlock har offentliggjort tidligere anklager imod sig om sexchikane og voldtægt.

Konsekvens: Har taget sin afsked fra sit produktionsselskab.

Kommentar: »Efter disse måneders afsløringer har jeg indset, at jeg ikke er en uskyldig tilskuer, men også en del af problemet«.

11. december

Mario Batali, kok, restauratør og medvært på tv-programmet ’The Chew’

Anklage: Upassende seksuel adfærd, herunder upassende berøring, over for fire kvinder.

Konsekvens: Fyret af tv-kanalen ABC, og han har selv forladt sine virksomheder.

Kommentar: »Jeg påtager mig det fulde ansvar og beklager dybt smerten, ydmygelsen og ubehaget, som jeg har udløst hos mine ligemænd, medarbejdere, kunder, venner og familie«.

Ryan Lizza, skribent ved The New

Yorker og politisk analytiker hos CNN

Anklage: Upassende seksuel adfærd.

Konsekvens: Fyret fra The New Yorker.

Kommentar: »Jeg er forfærdet over, at The New Yorker har besluttet at karakterisere et respektfuldt forhold, som jeg havde til en kvinde, som noget upassende«.

7. december

Trent Franks, medlem af Repræsentanternes Hus for Arizona

Anklage: Bad to kvindelige medarbejdere om at være rugemødre for hans børn.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Jeg mistede tydeligvis fornemmelsen for, hvordan drøftelsen af et så personligt emne kunne påvirke andre«.

6. december

Lorin Stein, redaktør for The Paris Review

Anklage: Upassende seksuel adfærd, herunder uønsket berøring.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Jeg udviskede grænsen mellem det personlige og det faglige på måder, som jeg nu har indset var respektløse over for mine kolleger og vores bidragydere, og som fik dem til at føle sig ubehageligt til mode eller nedgjort«.

5. december

Danny Masterson, skuespiller

Anklage: Voldtægt af fire kvinder.

Konsekvens: Fyret fra serien ’The Ranch’ på Netflix.

Kommentar: »Jeg har fra begyndelsen afvist disse skandaløse anklager imod mig. Jeg er aldrig blevet sigtet for nogen forbrydelse og da slet ikke dømt for nogen«.

4. december

Matt Dababneh, medlem af Californiens delstats-

parlament

Anklage: Sexchikane imod en lobbyist.

Konsekvens: Vil træde tilbage.

Kommentar: »Jeg træder ikke tilbage på grund af skyld eller angst. Jeg gør det, fordi jeg tror, at tiden er inde til, at jeg skal søge nye muligheder«.

30. november

Israel Horovitz, dramatiker og kunstnerisk leder af teateret Gloucester Stage

Anklage: Seksuelt misbrug af ni kvinder, hvoraf nogle var teenagere på gerningstidspunktet.

Konsekvens: Teatret har brudt med ham, og to opsætninger er aflyst.

Kommentar: »Det er meget chokerende at høre, at jeg har gjort nogen ondt, og det samme er tanken om, at jeg har overskredet en grænse hos nogen, der betragtede mig som en mentor«.

Justin Huff,

castingchef på Broadway

Anklage: Upassende seksuel adfærd.

Konsekvens: Fyret af sin arbejdsgiver, Telsey + Company.

Kommentar: Har ikke reageret på anmodninger om en kommentar.

29. november

Garrison Keillor, ophavsmand til og tidligere vært for radioprogrammet ’A Prairie Home Companion’

Anklage: Upassende adfærd sammen med en medarbejder.

Konsekvens: Droppet af Minnesota Public Radio (MPR).

Kommentar: »Jeg er blevet fyret på grund af en historie, som jeg mener er mere interessant og mere kompliceret end den version, som MPR har hørt. Det er de fleste historier«.

Matt Lauer, tv-vært på programmet ’Today’ på NBC

Anklage: Upassende seksuel adfærd over for mindst én kvinde.

Konsekvens: Fyret af NBC.

Kommentar: »Noget af det, der bliver sagt om mig, er usandt eller fordrejet, men der er nok sandhed i disse historier til, at jeg føler mig flov og skammer mig«.

Johnny Iuzzini, kok og dommer i ABC’s bageprogram ’The Great American Baking Show’

Anklage: Sexchikane imod fire medarbejdere.

Konsekvens: Fyret af ABC.

Kommentar: »Jeg er knust og fortvivlet ved tanken om, at noget af min adfærd har fået medlemmer af mit hold til at føle sig såret eller fornedret«.

20. november

Charlie Rose, tv-vært

Anklage: Sexchikane imod mindst otte kvinder, herunder begramsning og lumre telefonopkald.

Konsekvens: Fyret af CBS. Bloomberg og PBS har annulleret distributionen af hans interviewprogram, ’Charlie Rose’.

Kommentar: »Jeg har indimellem opført mig ufølsomt, og det påtager jeg mig ansvaret for, selv om jeg ikke mener, at alle disse påstande er korrekte«.

John Conyers Jr., medlem af Repræsentanternes Hus for Michigan

Anklage: Sexchikane imod medarbejdere.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Det er ikke sandt. Jeg kan ikke forklare, hvad historierne kommer af«.

Russell Simmons, medstifter af Def Jam Records og andre virksomheder

Anklage: Seksuelle overgreb imod to kvinder. Siden har fire kvinder anklaget ham for voldelig seksuel adfærd, herunder voldtægt af tre af dem.

Konsekvens: Har forladt sine virksomheder.

Kommentar: Som svar på en af de tidlige anklager sagde han, at han har været »tankeløs og ufølsom i nogle af mine forhold igennem mange årtier« og undskyldte. Om senere anklager om voldelig seksuel adfærd siger han: »Jeg afviser på det kraftigste disse påstande. Disse forfærdelige anklager har rystet mig i min grundvold, og alle mine forhold har været med gensidigt samtykke«.

16. november

Al Franken, senator fra Minnesota

Anklage: Sexchikane imod adskillige kvinder, herunder tvungne kys og begramsning.

Konsekvens: Vil træde tilbage.

Kommentar: »Jeg ved i mit inderste, at jeg intet har gjort som senator, intet, som har vanæret denne institution, og jeg er overbevist om, at den etiske komité ville være enig«.

David Sweeney, nyhedsredaktør på radiostationen NPR

Anklage: Sexchikane imod mindst tre kvindelige kolleger.

Konsekvens: Har forladt NPR.

Kommentar: Har ikke umiddelbart reageret på anmodninger om en kommentar.

Stephen Bittel, formand for det demokratiske parti i Florida

Anklage: Upassende seksuel adfærd og kommentarer.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Jeg har meget at lære, men mit mål er og har altid været at sørge for, at alle medlemmer af vores parti har trygge omgivelser at få succes i. Jeg har åbenbart ikke haft held til at nå det mål, og jeg vil gøre det bedre fremover«.

15. november

Wes Goodman, medlem af delstatsparlamentet i Ohio

Anklage: Upassende adfærd.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Jeg beklager oprigtigt, at min adfærd og mine valg har forhindret mig i at tjene mine vælgere og vores delstat på en måde, der afspejler de bedste idealer for at tjene offentligheden«.

13. november

Steve Jurvetson, medstifter af en kapitalfond og bestyrelsesmedlem i Tesla og SpaceX

Anklage: Upassende seksuel adfærd.

Konsekvens: Har forladt sin virksomhed og taget orlov fra bestyrelsesposterne.

Kommentar: »Lad mig sige det helt klart: Ingen af disse anklager er sande«.

10. november

Tony Cornish, medlem af delstatsparlamentet i Minnesota

Anklage: Sexchikane.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Jeg undskylder oprigtigt for min uønskede adfærd«.

Eddie Berganza, redaktør ved DC Comics

Anklage: Sexchikane, herunder tvungne kys og begramsning af kvinder.

Konsekvens: Fyret.

Kommentar: Berganza har ikke svaret på en besked på Facebook, hvor New York Times anmodede om en kommentar.

Andrew Kreisberg, executive producer på ’Arrow’, ’Supergirl’ og ’The Flash’

Anklage: Sexchikane imod flere end 25 personer.

Konsekvens: Fyret af Warner Bros. TV Group.

Kommentar: »Jeg har fremsat kommentarer om kvinders ydre og påklædning i min funktion som executive producer, men de var ikke seksuelle«.

Louis C.K., komiker og producer

Anklage: Upassende seksuel adfærd over for fem kvinder. Han skal blandt andet have blottet sig og onaneret for øjnene af dem.

Konsekvens: FX og andre medieselskaber har kappet forbindelserne til ham. En filmpremiere og et show er aflyst.

Kommentar: »De historier er sande. Jeg er ked af mine handlinger«.

Dan Schoen, medlem af Minnesotas delstatssenat

Anklage: Sexchikane. Skal blandt andet have sendt et seksuelt eksplicit foto.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: Beskyldningerne er »enten fuldstændig usande eller grebet ud af en sammenhæng«, siger Dan Schoen til MinnPost.

Benjamin Genocchio, direktør for kunstmarkedet Armory Show

Anklage: Sexchikane. Skal blandt andet have befamlet fem kvinder.

Konsekvens: Er blevet afløst af en anden på direktørposten.

Kommentar: »I det omfang min opførsel er blev opfattet som respektløs, undskylder jeg det dybt, og det vil ikke gentage sig«.

David Guillod, direktør for selskabet Primary Wave Entertainment

Anklage: Seksuelt overgreb på to kvinder.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Mr. Guillod afviser enhver beskyldning om at have dyrket sex uden samtykke«, siger hans advokat til netmediet TheWrap.

Andy Dick, skuespiller

Anklage: Sexchikane, herunder befamling.

Konsekvens: Fyret fra en film.

Kommentar: »Jeg har ikke befamlet nogen. Jeg kan have givet nogen et kindkys for at sige farvel og så slikket på dem. Jeg prøver ikke på at chikanere andre mennesker seksuelt«.

Michael Oreskes, nyhedschef på NPR og tidligere redaktør på New York Times

Anklage: Sexchikane over for tre kvinder.

Konsekvens: Er trådt tilbage.

Kommentar: »Jeg beklager dybt over for de mennesker, jeg har såret. Jeg har opført mig forkert og utilgiveligt, og jeg påtager mig det fulde ansvar«.

Hamilton Fish, bestyrelsesformand for The New Republic