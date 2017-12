Det sidste julegaveræs: Det bedste er at blive overrasket med noget, man ikke har ønsket sig Mens vores partnere, forældre og søskende som regel rammer plet med julegaverne, skyder onkler, tanter og bedsteforældre ofte forbi målet.

Bedsteforældre, onkler og tanter giver de dårligste gaver, det har økonom Joel Waldfogel påvist.

De gaver, vi får fra mormor og farfar, ville vi ikke være villige til at betale nær så meget for, som de har, hvis vi selv skulle ud og købe dem. Når der står 'mor og far' på til og fra kortet, synes vi omvendt, at julegaven er prisskiltet værd.

Politiken har dagen inden juleaften spurgt de sidste travle julegaveshoppere, hvem de får de bedste - og de værste - julegaver fra.

Helst fra ønskelisten

For enden af Strøget møder vi Solveig Lauritzen og Cornelia Albrechtsen. Solveig Lauritzen er lige flyttet hjemmefra, så hun glæder sig mest til at få julegaver fra sine forældre. De holder sig nemlig som regel til ønskelisten, og det sætter hun pris på, fortæller hun.

»Det er jo det, jeg har mest brug for«, siger hun.

Hun frygter ikke decideret nogle bestemte gaver. Og så måske alligevel. Hun vil nemlig helst være foruden de underlige gadgets, der bare tager plads, og som hun ikke rigtig kan bruge til noget.

»Jeg fik på et tidspunkt sådan et mærkeligt håndklæde af mine bedsteforældre, som man kunne tage om sig, men som ikke var en badekåbe, for den havde ingen ærmer. Den kunne ikke byttes«, siger hun.

»Det er lidt hit and miss med gaverne fra mine bedsteforældre«.

Helst vil hun have det, der står på ønskelisten, men det er også fedt at blive overrasket med personlige gaver, synes hun. Den bedste personlige gave, hun har fået, er et fotoalbum fra hendes søskende.

Cornelia Albrechtsen, 18 år Foto: Nanna Navntoft

Solveig Lauritzen, 19 år Foto: Nanna Navntoft

»Hvis jeg får noget, hvor jeg tænker 'tænk, at jeg ikke har ønsket mig det', så er det fedt. Men nogle gange er der jo også en grund til, at jeg har lavet en ønskeliste. Det var det, jeg allerhelst ville have«.

Veninden Cornelia Albrechtsen glæder sig også mest til forældrenes julegave.

»Jeg håber, at de giver mig lidt tøj og så nogle penge til at rejse for, for jeg skal rejse her til foråret. Helst vil jeg have det, der står på min ønskeliste«, siger hun.

Pengegaver scorede højt i værdisættelsen hos modtagerne i Joel Waldfogels studie. Især hvis du er meget ældre eller yngre end modtageren, eller knapt så nært beslægtet, er det sikre valg at give penge eller gavekort.

I Cornelia Albrechtsens familie overfører familiemedlemmerne penge til hendes forældre, der så køber gaver til børnene, så hun er som regel godt tilfreds.

»Jeg har aldrig fået de der bedsteforældre-gaver«, siger hun.

Hyggelige rædsler fa børnebørnene

Ægteparret Birgit og Kaj Jensen er ude efter de sidste julegaver. De glæder sig mest til at give julegaven til hinanden, for det er en rejse til Gran Canaria, som de skal på lige om lidt.

Birgit Jensen synes, at det er meget forskelligt, hvem der giver de bedste julegaver. Hvad hun fik af sin mand sidste år, kan hun ikke huske.

Birgit Jensen, 55 år Foto: Nanna Navntoft

»Det var nok nogle ligegyldige ting«, griner Kaj Jensen.