Bygger større end lokalplanen tillader: Københavns Kommune lovliggør egne ulovligheder Naboer til ombygget industribyggeri på Amager føler sig groft trynet af Teknik- og Miljøforvaltningen. Her beklager man flere fejl.

To gange på to år har Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning – på et område, der er omfattet af den samme lokalplan – begået den samme fejl og givet byggetilladelse til at bygge større, end lokalplanen tillader.

De to byggerier, som har fået de ulovlige byggetilladelser, ligger cirka 50 meter fra hinanden ved Amager Strandvej.

Tilbage i april 2014 gav Teknik- og Miljøforvaltningen byggetilladelse til boligbyggeriet ’Nordtårnet’, selv om projektet var 211 kvadratmeter større end tilladt.

»Vi er rigtig kede af den fejl, der er sket, og jeg kan oplyse, at forvaltningen har gennemgået sin praksis vedrørende dispensationer. Som følge heraf er det besluttet at omlægge en del af sagsbehandlingen for at sikre, at disse situationer ikke opstår i fremtiden«, skrev Teknik- og Miljøforvaltningen i juni 2015 til Amager Øst Lokaludvalg, da fejlen var opdaget.

Det er en meget uheldig proces der har været i denne sag, og jeg er rigtig ked af, hvis folk i området ikke føler sig hørt Pia Holm Nielsen, centerchef i Center for Byudvikling

Uddrag fra lokalplanen par. 6, stk. 15 Ændringer skal (...) tage udgangspunkt i den pågældende bygnings stilart, således at der opnås en god helhedsvirkning. Facader i blank mur må ikke overfladebehandles. (...) der skal tages udgangspunkt i traditionen for den pågældende bygnings stilart. Tagbelægninger skal udføres i materialer som oprindeligt.

Men lige lidt har forvaltningens bestræbelser tilsyneladende hjulpet. For to år senere, i juni 2016, gav forvaltningen byggetilladelse til en ombygning af et gammelt industribyggeri, Amager Strandvej 122, til boliger, selv om projektmaterialet klart og tydeligt viste, at byggeriets samlede areal ville blive 232 kvadratmeter større end tilladt i lokalplanen. Projektet overskrider derfor det tilladte byggefelt ud mod Amager Strandvej. Fejlen blev opdaget i april i år, på et tidspunkt hvor byggeriet var godt i gang. Også denne gang beklager Teknik- og Miljøforvaltningen.

»Vi har givet en byggetilladelse, som ikke er i overensstemmelse med lokalplanen, og det skulle vi selvfølgelig ikke have gjort«, siger Pia Holm Nielsen, centerchef i Center for Byudvikling.

Hvordan kan det lade sig gøre, at I har omlagt proceduren for at undgå en bestemt type fejl, og så sker den alligevel forholdsvis kort tid efter?

»Det er simpelthen en fejl, hvor vi overser, at man overskrider byggefeltet, og det kunne en anden procedure ikke have rettet op på. Bygherren har vist os tegningerne mange gange, han har ikke været opmærksom på, at han søgte om lov til at bygge for stort, og det har vi heller ikke. Derfor sker fejlen, og den skulle selvfølgelig have været undgået«, siger Pia Holm Nielsen.

Efter min opfattelse er der ikke tale om fejl, men om helt bevidste handlinger Lone Rasmussen, formand for ejerforeningen i Strandgården

Men Lone Rasmussen køber ikke, at der skulle være tale om en fejl. Hun er formand for ejerforeningen i Strandgården, der ligger bag Cavalet House, som det ombyggede fabriksbyggeri er døbt. Flere af boligerne i Strandgården mister udsigt og vil komme til at opleve et forøget indkig i deres lejligheder på grund af ombygningen. Og for Lone Rasmussen at se er overskridelserne af det tilladte antal kvadratmeter del af et større mønster.

»Lokalplanerne for området bliver hele tiden ændret, og der bliver givet masser af dispensationer. Og hver eneste gang der bliver ændret i forhold til lokalplanen, er det til fordel for bygherrerne og mod naboernes interesser. Hver eneste gang. Så efter min opfattelse er der ikke tale om fejl, men om helt bevidste handlinger«, siger Lone Rasmussen.

Kommunen: Kun mindre gener

Når et byggeri bliver opført i strid med lokalplanen, har kommunen pligt til at lovliggøre det ulovlige byggeri. Det kan ske på to måder: enten ved at bede bygherren om at rive det allerede opførte ned og genopføre det – denne gang i overensstemmelse med lokalplanen. Eller forvaltningen kan dispensere fra lokalplanen.

Ulempen ved den første mulighed er, set med kommunens øjne, at bygherren kan kræve erstatning af kommunen, hvis det uomtvisteligt er forvaltningen, der har begået fejlen. Hvilket det er i dette tilfælde.

»Der er (...) tale om en sagsbehandlingsfejl begået af forvaltningen«, skrev forvaltningen i november i år i en redegørelse om sagen og påtager sig dermed hele skylden for miseren.

Hvis kommunen havde forlangt byggeriet ’fysisk lovliggjort’, som det hedder, skulle de allerede opførte stålkonstruktioner rives ned, og en stor del af projektet laves om. Desuden vil otte på forhånd solgte lejligheder hver især blive 29 kvadratmeter mindre. Kommunen kunne med andre ord se frem til at skulle betale en betragtelig erstatning til bygherren. Hvor stor er det ikke muligt at få oplyst. Kommunens juristers vurdering af erstatningsansvarets omfang er nemlig stemplet som fortrolig.

Man har da også valgt den anden mulighed, nemlig »... en retlig lovliggørelse af overskridelsen af byggefeltet«. Hvilket på jævnt dansk betyder, at man på efterbevilling giver dispensation til det ulovlige byggeri.

Det har man gjort, fordi der efter forvaltningens mening »... er tale om en mindre overskridelse af byggefeltet, som vurderes til at være af begrænset betydning for naboer mv.«, og at »... lovliggørelsesomkostningerne vil stå i misforhold hertil«.