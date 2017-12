Dansk fotografpar er i Danmark efter knivangreb i Gabon

FOR ABONNENTER

Man har været på arbejde hele dagen, man er ved at være godt brugt, batteriet er for længst sat på energisparende funktion, kurven er fyldt til randen, mælkesyren i benene er for længst dukket op, den varme jakke begynder at føles lidt for varm, og man har allermest lyst til at komme hjem og holde fri; man mangler bare lige at overstå dagens indkøb, men køen skrider bare ikke så hurtigt frem, som man gerne ville have.

Overskuddet er væk. Man er presset! Og pludselig kan man ikke holde utålmodigheden nede, og så ryger det ud af én: »Altså, kan I da for fanden ikke få åbnet en kasse til?!«.

Det er et klassisk eksempel på en tur i supermarkedet. Og hvis ikke du kan genkende scenariet fra dig selv, kan du helt sikkert kende det fra andre mennesker i en kø, du har stået i. Jeg oplever i hvert fald, at vi ofte er rigtig dårlige til at stå i kø. Jeg ved godt, at du som læser tænker, at du har da masser af ro og en ret lang lunte, når du er ude at handle. Og så er det selvfølgelig ikke dig, jeg henvender mig til. Men det virker til, at der findes mange andre derude, som tænder deres lunte med en flammekaster.

Så snart der går mere end 10 sekunder i en kø, kan man høre det der fælles suk igennem hele køen, som indikerer, at denne ventetid altså ikke er til at holde ud. Jeg har oplevet et kærestepar, som snakkede om, at »det dog var utroligt, at der altid skal være kø«, og spurgte hinanden: »Hvorfor kan de ikke bare få kassen til at fungere?«. Jeg har oplevet en mand, der prøvede at snyde sig foran. Jeg har endda oplevet en ældre dame med henvisning til kassemedarbejderen udbryde: »Ej, men, hvad laver den idiot nu?«. For slet ikke at snakke om alle de gange, jeg har oplevet voksne mennesker opføre sig som duer, der bliver fodret, når der bliver åbnet en ny kasse. Det blik, de får i øjnene, som fortæller én, at nu er det alle mod alle, er simpelthen skræmmende.