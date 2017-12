Dronningen i sin 46. nytårstale: Danmark har brug for folk udefra

Danmark kan ikke klare sig selv.

Gennem historien har det lille land mod nord draget nytte af at hente »dygtige hænder og kloge hoveder« fra andre steder i verden.

Og sådan skal det blive ved med at være.

Det var her til aften blandt budskaberne fra dronning Margrethe, da landets regent traditionen tro holdt sin nytårstale fra modtagelsesværelset i Christian IX's Palæ på Amalienborg på slaget 18.00.

»Når det går fremad, har vi brug for alle kræfter, ja, for flere end vi selv har«, sagde dronning Margrethe.

»Det er ikke alene et spørgsmål om at mangle hænder. Vi har også brug for ideer og inspiration udefra for at kunne bevare den fine position, som Danmark har på så mange områder, ligesom vi selv formår at inspirere andre ude i verden«, tilføjede landets regent.

Dermed leverede dronning Margrethe en tale, der for andet år i træk adresserede dem, der kommer til landet. Nytårstalen sidste år vil især blive husket for følgende formulering:

»De har forventninger til deres nye tilværelse – og vi har også forventninger til dem. Flygtningene må forstå, hvor de er kommet hen: Til et land, hvor ikke blot klimaet er et helt andet, men hvor livsformen og skikkene er andre og har en lang historie og dybe rødder«.

I år lød budskabet sammenligneligt fra dronningen:

»Danmarks gode omdømme skyldes både vore traditioner og den fornyelse, som er kommet til for hvert slægtled. Vi lader os ikke løbe over ende; vi vil være tro mod os selv, som vi altid har været det her i Danmark«.

Ikke et nemt år

Det har ikke været et nemt år for kongefamilien.

2017 blev året, hvor prins Henrik sagde, at han ikke vil begraves sammen med sin hustru under det gravmonument, der snart er færdigopført til regentparret i Roskilde Domkirke. 2017 blev også året, hvor prins Henrik fik diagnosen demens.

Adskillige kommentatorer har dagen igennem i både tv og i diverse artikler diskuteret og gættet på, hvordan det helt særlige fokus på kongefamilien i 2017 ville smitte af på den lille stak talepapirer, dronning Margrethe holdt mellem hænderne med en papirklips i venstre hjørne her til aften.

Se og Hør havde på sin forside tilmed erklæret, at talen var »Margrethes sværeste nytårstale«, og historikeren Sebastian Olden-Jørgensen, en såkaldt kongehusekspert, spåede inde i bladet, at det var sandsynligt, at »dronningen vil bruge nytårets store tale til at offentliggøre en plan for sin tilbagetræden«.

En branding- og kommunikationsekspert har over for TV 2 vurderet, at 2017 ville byde på »den vigtigste nytårstale, dronningen har holdt, siden kong Frederik døde i 1972, hvor hun blev regent«, fordi der har været »så meget uro internt i kongefamilien i år med prinsen, der ikke vil begraves ved siden af dronningen«.

Men først i nytårstalens sidste minutter kom dronningen ind på det, alle har talt så meget om.

»På nogle måder har det ikke været noget nemt år for mig og min familie. Så meget mere har det rørt os, at man fra så mange sider har omfattet prins Henrik med sympati og forståelse. Det er vi taknemmelige for. Det gør hverdagen lettere for os alle sammen. Livet går op og ned. Det vigtigste er, at vi har mennesker, som står os nær«, sagde dronningen.

Ikke mere.

Hvad betyder mest?

Familien var et gennemgående tema i dronningens nytårstale i år.

Vanligt fortalte dronning Margrethe om kongefamiliens besøg rundt om i landet og udenfor. Nævnte naturligvis børn og børnebørn. Og så lød det fra dronningen, der først havde et spørgsmål og senere en opfordring: