Cyklist er i kritisk tilstand efter at være kørt ned fire timer inde i det nye år

Nytår er et janushoved. Her kigger folk tilbage og frem. Jeg vil gøre det samme.

I december brød helvede løs i Nordsjælland, da en skole i Græsted aflyste den årlige julegudstjeneste. Det udløste en landsdækkende opvisning i hysteri, og intet ville være lettere end at gøre sig morsom på bekostning af det.

Men måske er det også for let. Når en del kristne i Danmark i dag frygter, at kristne traditioner er på retræte, så har de ret. I de sidste par århundreder har kristendom oplevet et gigantisk tilbagetog. En spektakulær deroute. Der har været speed bumps og modeksempler, men den overordnede udvikling synes at stå klar: Et stort religionsskifte er under vejs i Danmark.

Det sker nok i slowmotion – det meste af tiden. Men det sker. Den lutherske folkekirke er på vej mod at ophøre med at være flertallets religion. Fortsætter den nedadgående spiral længe nok, vil den afgå ved døden. Ligesom det er sket for talløse andre religioner i historiens løb.