Gang i bilsalget: »Vi skal have det lidt sjovt«

»Jeg har besluttet mig. Jeg gider det ikke«, siger Ellen Handrup.

Hun vil have en bil med automatgear og el i for- og bagrude og også gerne i sidespejlene, der får duggen til at forsvinde. Og så vil hun gerne have gps i sin nye bil.

Betyder afgiftssænkningen noget for jer?

»Nej«, siger Peter Stub Jørgensen.

»Ikke fordi penge ikke betyder noget. Men det er ikke derfor, vi kigger på bil. Det gør vi, fordi vi har et behov. Der er ikke ordentlig plads til barnesædet i den Peugeot, vi har«.

Volvo er til de gamle

Henrik Glyb og Britta Chrøis kigger på en helt anden størrelse end Audi A1. Faktisk er de på udkig efter en bil, som Henrik kan være i. Han er på den pæne side af 1.90 og heller ikke helt stram om livet. Og den Mercedes SUV, de kører i for tiden er faktisk for lille, synes han.

Så de kigger på en Audi Q5, men er ikke rigtig vild med den.

»Vi er i leasingsegmentet«, forklarer Henrik Glyb.

Og den Mercedes, de har leaset udløber i løbet af i år. Det plejer at have en bil tre år ad gangen, så bliver den skiftet ud. Og Henrik Glyb synes, at man betaler for meget ekstra for Audi's SUV-modeller i forhold til en sedan som A6'eren. Den kunne han godt tænke sig. Men han vil have den nyeste model og ingen kan fortælle ham, hvornår næste udgave af A6'erne kommer på gaden.

Afgiftsænkningen har ikke haft stor indflydelse på leasingpriserne og Henrik Glyb og Britta Chrøis går heller ikke meget op i den. For skulle de vælge at købe en bil, ville afgiftssænkningen formentlig også påvirke, hvad de fik for den som brugt bil, når den skulle sælges igen.

Til gengæld vil de gerne bruge penge på en bil. Den må gerne koste op til 7.000 om måneden at lease.

»Vi skal have det lidt sjovt, indtil jeg går på pension«, siger Henrik Glyb.

»Når jeg går på pension, bliver vi fornuftige og skal bruge færre penge på en bil, så vi til gengæld har råd til at rejse noget mere i stedet for«.

Men de er ikke helt enige om, hvad deres næste bil skal være. Britta Chrøis drømmer om en »lille, lav, hurtig bil, der ligger godt på vejen«.