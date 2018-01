Kommuner kan miste millioner på DF’s opgør med flygtningejobs Dansk Folkeparti vil afskaffe ordning, der skal få flygtninge i job og dermed kan give millioner i kommunekassen.

Den enkelte kommune kan gå glip af gevinster på flere millioner kroner, hvis Dansk Folkeparti får opfyldt sit ønske om at sløjfe integrationsgrunduddannelsen (IGU).

I forbindelse med de dramatiske forhandlinger om skat og udlændinge har Dansk Folkeparti krævet et opgør med ideen om, at de mange tusinde flygtninge skal integreres i Danmark.

Derfor har partiet rettet en kritik mod IGU, hvor flygtninge i alderen 18 til 40 år får et arbejde med et integreret uddannelsesforløb til en hyre på niveau med elevløn.

Netop den ordning kan ellers være en særdeles god forretning for kommunekassen. Det viser Politikens gennemgang af potentialet i 92 kommuner, der er blevet undersøgt af konsulenthuset Mploy for Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det største potentiale finder man i Aalborg Kommune.

Alene i løbet af det toårige IGU-forløb kan den nordjyske kommune opnå en gevinst på cirka 24 millioner kroner, hvis godt 100 flygtninge i stedet for at modtage integrationsydelse fra kommunen begynder i IGU-forløb hos en virksomhed.

Den største gevinst kommer, fordi kommunen slipper for at betale integrationsydelse. Hertil skal lægges et resultattilskud fra staten, hvis flygtningen fastholdes i IGU-forløbet i et halvt år.

I øjeblikket har Aalborg Kommune sat gang i mindst 34 sådanne IGU-forløb.

»Vi har gode erfaringer med IGU’en, og den er – som beregningsværktøjet her også viser – en økonomisk set rigtig fornuftig løsning«, siger direktør Jacob Holbraad fra Dansk Arbejdsgiverforening.

Hvor stort potentialet i den enkelte kommune er, afhænger af, hvor mange flygtninge i målgruppen der bor i kommunen. I gennemsnit kan hver af de 92 kommuner score 5,5 millioner kroner i løbet af to år, viser gennemgangen af de såkaldte business cases, som Mploy har lavet for hver kommune.

I regnestykket er der blandt andet taget højde for, at nogle flygtninge falder fra undervejs i IGU-forløbet, og at det også koster kommunen nogle penge at hjælpe flygtningene i gang og siden fastholde dem.

Det er en positiv økonomisk historie både for virksomheden, den enkelte og det offentlige – herunder kommunekassen Torben Tranæs, forskningsdirektør og vismand

Hvis IGU-forløbet munder ud i et ordinært job, hvilket er målet, så vokser gevinsten i løbet af en kort årrække til noget nær det dobbelte af den umiddelbare gevinst. I Aalborg er potentialet 45 millioner inden for fem år.

Ikke alle beskæftigelsesinitiativer er lige gode, men IGU-modellen er stærk, fordi det ofte er en privat virksomhed, der betaler lønnen, vurderer forskningsdirektør Torben Tranæs fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd.

»Fra det øjeblik en borger, som ellers ville være ledig, indgår i et IGU-forløb, så bidrager vedkommende til at forsørge sig selv. Det er en positiv økonomisk historie både for virksomheden, den enkelte og det offentlige – herunder kommunekassen«, siger Torben Tranæs, der også er vismand i Det Økonomiske Råd.

Det er også muligt for en kommune at ansætte en flygtning i et IGU-forløb. I så fald er gevinsten for kommunekassen mindre, fordi den så selv skal betale løn. Men beregninger foretaget af Kalundborg Kommune viser, at medregner man resultattilskuddet fra staten, så er også den model med det samme en gevinst for kommunekassen.