Ubådskaptajnen tiltales for planlagt drab på Kim Wall

SAGEN KORT Torsdag den 11. august tager den svenske journalist Kim Wall med på tur om bord i den privatbyggede ubåd »Nautilus«. Den synker, men kaptajnen reddes af et lystfartøj. Han sigtes efterfølgende for drab på kvinden. Hendes torso bliver få dage senere fundet ved Amager Fælleds kyst. Den var forsøgt tynget ned med noget tungt. Senere finder politiet andre ligdele i vandet ud for Amager. Ubåden blev søsat i maj 2008 og er en af verdens største hjemmebyggede ubåde. Den er 18 meter lang og vejer ca. 40 ton. Vis mere

Det var planlagt og forberedt, da ejeren af ubåden 'Nautilus' dræbte og parterede den svenske journalist Kim Wall.

Det fremgår af den tiltale, der nu rejses mod manden.

Han er tiltalt for drab, usømmelig omgang med lig og for andet seksuelt forhold end samleje og vil blive krævet idømt fængsel på livstid, når sagen mod ham går i gang i retten. Dommen kan ende med at skulle afsones i forvaring: Det kan ifølge Retslægerådet være påkrævet.

Endelig kræves hans ubåd konfiskeret, så den kan blive destrueret.

»Der er tale om en meget usædvanlig og ekstremt grov sag, som har haft tragiske følger for Kim Wall og hendes pårørende«, meddeler Jakob Buch-Jepsen, der er specialanklager ved advokaturen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi.

Dødsårsagen er fortsat en gåde

Det fremgår af anklageskriftet, at det ikke har været muligt at få opklaret, hvordan offeret blev myrdet. Det kan være sket ved kvælning eller halsoverskæring, lyder vurderingen.

Selv har den tiltalte givet flere forskellige forklaringer på, hvordan kvinden kom af dage, men han har afvist, at han slog hende ihjel. Han har dog indledningsvis erkendt, at han begravede hende til søs og at han parterede hende.

Sagen mod kaptajnen ventes at begynde i Københavns Byret 8. marts og vil fortsætte frem til den 25. april, hvor det ventes, at dommen kan blive afsagt. Der er afsat otte dage til retssagen, som der allerede er betydelig interesse for: Den ventes at blive dækket tæt af både danske og svenske medier.

Forsvandt under sejlads i Køge Bugt

Kim Wall forsvandt 11. august 2017, da hun som journalist tog med ud om bord på ubåden, tilsyneladende for at skrive om dens kendte ejer.

Nogle timer senere blev hun meldt savnet. Men det tog tid, førend det stod klart for efterforskerne, at hendes endeligt var særdeles brutalt. Ubåden sank ved et 'uheld', men kaptajnen blev reddet af forbisejlende.

Han blev fængslet for drab, men i lang tid var det en gåde, hvad der egentlig var blevet af kvinden. I august blev hendes torso fundet ud vor Vestamager og siden dukkede andre kropsdele op efter en intens politi- og dykkerjagt efter spor i Køge Bugt.

Det viste sig, at der var adskillige knivstik i torsoen, og at de var tynget ned med metalstykker så som dele af et rør og lignende tunge ting.