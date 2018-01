Har du hørt om dronningens besøg i Algeriet? Nej? Statsmodtagelsen var heller ikke planlagt Det skulle egentlig blot have været en kort mellemlanding, men helt uforberedt blev en dansk delegation mødt med rød løber, militærparade og alt det, der normalt hører til et statsbesøg, da et fly med dronning Margrethe om bord skulle tanke benzin i Algeriet.

Dronningen har været på besøg i Algeriet for nylig. Med rød løber, militærparade, presseopbud og det hele.

Det har du ikke hørt om?

Det er der en god grund til. Det er nemlig ikke blevet beskrevet af nogen danske medier. Det fremgår heller ikke af kongehusets officielle kalender eller det minutiøse program, der blev lagt og offentliggjort, inden dronningen og to danske ministre tog af sted mod Afrika for halvanden måned siden.

Årsagen er, at det var et besøg, som på ingen måder var planlagt.

22. november var alt, der var på hendes majestæts program, at hun med udenrigsminister Anders Samuelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skulle flyve til Ghana mod det tredages statsbesøg, som officielt blev indledt den efterfølgende formiddag.

Den danske delegation rejste med et af militærets Challenger-fly, som kræver en mellemlanding for at have benzin nok til den over 5.000 kilometer lange rejse sydpå. Og det blev planlagt, at den praktiske foranstaltning – optankningen – skulle overstås i al ubemærkethed i den internationale lufthavn i Algeriet, som ligger på mellemvejen. Måske med mulighed for kort at strække benene.

Men Algeriet ville det anderledes.

Danske flag og militærparade

Da flyet med den danske delegation lagde an til landing, stod det hurtigt klart, at nyheden om den danske dronning var kommet i forkøbet.

Ifølge Politikens kilder kom det fuldstændig bag på hoffet og ministrenes entourage, hvad der i al hast var blevet arrangeret nede på landingsbanen kort forinden, og som ingen i flyet angiveligt vidste, da de lettede fra Danmark:

En fornem algerisk statsmodtagelse.

En delegation med repræsentanter fra regeringen var troppet op. Den røde løber var rullet ud. Og der i solskinnet stod formanden for det algeriske senat, Abdelkader Bensalah, og landets uddannelsesminister, Nouria Benghebrit, klar til at tage imod og trykke hænder med Danmarks regent foran et inviteret pressekorps af lokale journalister og fotografer.

Mellemlandingen blev tilmed til et nyhedsindslag på den nationale og statsejede tv-kanal Canal Algérie.

Derfor er det i dag muligt at se, hvad algerierne helt præcist havde formået at få arrangeret til ære for Danmarks statsoverhoved:

Langs den røde løber stod en militærparade, der tæller i hvert fald 100 soldater i deres stiveste puds. Dannebrog var hejst og vajede over Houari Boumediene-lufthavnen i hovedstaden Algier.

Og i et repræsentationslokale var der gjort klar med friske rød-hvide blomsterbuketter på bordet og endnu et stort Dannebrog-flag i baggrunden, så det så flot ud, da kameraer forevigede besøget af dronningen, de to danske ministre og hofmarskal Michael Ehrenreich, der bruger ventetiden på en snak med Bensalah og Benghebrit i blitzlyset.

Besøget endte angiveligt med at vare omkring en time.

En teknisk mellemlanding

Et af de billeder, der blev taget, kan blandt andet ses på hjemmesiden for det algeriske nyhedsbureau APS, som har bragt et nyhedstelegram om besøget.