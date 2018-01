Sommerhuse skal rømmes: Risikerer at styrte i havet Der er konstateret skred og revner ved klinten i Lønstrup, hvor der før jul blev udført ulovlig kystsikring.

Tre grundejere syd for Lønstrup ved den nordjyske vestkyst har fået forbud mod at bruge deres sommerhuse.

Det er for farligt, vurderer Hjørring Kommune ifølge DR Nordjylland.

Forbuddet kommer, efter at der for nylig blev skrabet græs og sand ud over skrænten og udført ulovlig kystsikring.

Tæt derpå er der nu opdaget skred og brudlinjer i klinten. Det fortæller Torben Mangaard Frandsen, der er chef for byggeri og ejendomme i Hjørring Kommune til DR Nordjylland.

»Vi har tidligere set, at skrænter lige pludselig kan erodere med et ordentligt bid, og hvis man opholder sig i et sommerhus, der ryger 20-25 meter ned, så er det næppe sundt«, siger han.

Ukendte personer bestilte entreprenørmaskiner

Syv entreprenørmaskiner skrabede De to største huse har hver en ejendomsværdi på omkring to millioner kroner.

De ligger i det område, hvor ukendte personer før jul bestilte syv entreprenørmaskiner til at skrabe græs og sand ud over skrænten.

Det kan være derfor, at der er opstået dybe revner i sandjorden tæt på husene.

»Der kunne jo godt være en sammenhæng, da tunge maskiner jo på en eller anden måde laver en tyngde på den struktur, der er i jorden«, siger Torben Mangaard Frandsen.

Han understreger dog, at han ikke med sikkerhed kan sige, at det er årsagen.

Det er ifølge Torben Mangaard Frandsen strafbart at overtræde et rømningspåbud. Hjørring Kommune afventer situationen, inden man tager stilling til et eventuelt påbud om, at husene skal rives ned.

Netop revnerne i undergrunden betyder, at kommunen advarer mod færdsel på skrænten ved Bredningen og Hagen i Lønstrup.

DR Nordjylland har forgæves forsøgt at få kontakt til ejerne af de berørte huse.

ritzau