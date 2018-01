Djøf gør oprør mod djøfisering i video Djøfs administrerende direktør, Tomas Therkildsen, opfordrer djøfere og ikke-djøfere til at få debatten om den faglige organisations medlemmer tilbage på rette spor.

Djøfere er trætte af at blive sammenlignet med folk, der skaber problemer. Debatten er kommet ud af proportioner, mener administrerende direktør for Djøf, Tomas Therkildsen. Djøf har derfor lagt en video på Facebook og LinkedIn i håb om at få debatten tilbage på rette spor.

»I bund og grund har vi lavet denne video, fordi vi synes, at hele den her djøfiseringsdebat er gået over gevind. Det er jo en mærkelig situation, og der er en række ting, der er mærkelige ved det her begreb djøfisering«, siger direktøren.

Se videoen her:

I videoen opfordrer Tomas Therkildsen djøfere til ikke kun at bevæge sig i egne cirkler, men sørge for at snakke med andre folk, der ikke er djøfere, så djøfere også kan få en mulighed for at forklare, hvad det er, de bidrager med til samfundet. Og samtidig også prøve at lytte til den kritik, der er af djøfere.

Direktørens håb er, at djøfere vil se videoen og vende blikket indad; tænke over, om der er nogle af de ting, de har været med til at gøre som djøfere, som viser sig at være forkerte og ikke giver værdi for samfundet eller for dem, der bliver udsat for det. For debatten er god og paradokset stort.

»For det første kan vi se, at det særligt er i det offentlige, at man snakker om begrebet som djøfisering. Det er mærkeligt, fordi vi i øjeblikket også kan se, at der er en kæmpe efterspørgsel på djøfere i det private erhvervsliv«.

Djøf er ikke synonym for magtsyge folk

Tomas Therkildsen forklarer, at omkring to tredjedele af dem, der kommer ud af en djøf-uddannelse, bliver ansat i det private erhvervsliv. Kun omkring en tredjedel ansættes i det offentlige, hvor djøfiseringsdebatten primært eksisterer. Djøferne bliver i nogle udstrækninger udskreget som mennesker, der skaber problemer og bureaukrati, siger direktøren.

Ligesom alle andre mennesker vil djøf'ere gerne vil anerkendes for deres arbejde. Djøfere går enormt meget op i deres arbejde og i at skabe værdi i det, de laver. Tomas Therkildsen, adm. direktør i Djøf

»Samtidig er vore gode kolleger og medlemmer i det private jo blandt de helte, der er med til at gøre, at vi har en af verdens stærkeste økonomier. Så det er jo et paradoks og selvfølgelig et udtryk for, at der er et eller andet galt med den debat«.

Han pointerer, at når et debatindlæg i Politiken om samfundet, der flytter sig og hvem, der søger magt i samfundet, kan illustreres med en satiretegning af nogle grise i jakkesæt, der siger 'djøf djøf djøf' - så er debatten kommet ud af proportion. For så bliver Djøf brugt som synonym for folk, der søger magt for egen vindings skyld, og det er forkert. Især, når det slet ikke var det, debatindlægget handlede om.

Djøfere vil gerne anerkendes for deres arbejde

Det er dog slet ikke, fordi Tomas Therkildsen vil lægge det døve øre til kritikken af djøferne. For når der er opstået en debat om, hvorvidt det er en fornuftig måde, der styres på i det offentlige, så er det selvfølgelig fordi, der er nogen, der synes, at det ikke er en fornuftig måde, der styres på. Og den debat er helt rimelig og fornuftig at tage, siger han.