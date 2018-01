Når forældre intet ved: Kommuners kamp for at finde udsatte børn giver selvmål

Ingen kan være uenig i målet: Det handler om at opspore børn i mistrivsel og reagere så hurtigt som muligt. Anderledes forholder det sig med midlet: en løbende registrering, kategorisering og digital monitorering af alle børn i kommunen – uden at orientere forældrene til de registrerede børn.

Redskabet hedder Topi, der står for Tidlig Opsporing og Indsats. Pædagoger, og i nogle kommuner også sundhedsplejersker og skolelærere, skal taste oplysninger om børns trivsel ind i digitale skemaer flere gange om året. I København sker det for eksempel to gange om året for børn i alderen 0 til 6 år. I Viborg, der af flere betegnes som foregangskommune, bliver der lavet Topi-registreringer af børn fra 0 til 18 år tre gange om året.

Kongstanke: Systematisk opsamling af viden

Viborg var en af seks kommuner, der mellem 2010 og 2012 deltog i et eksperiment, som blandt andet Socialstyrelsen og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Kora) stod bag. Kongstanken er at følge alle børn systematisk og samle en løbende viden om deres trivsel for tidligere at kunne skride ind.

Siden da har stadig flere kommuner taget den såkaldte Opsporingsmodel til sig. 20 bruger Rambølls it-redskab, men der findes andre systemer til det samme. Først blev trivselsskemaerne brugt som et internt arbejdsredskab på papir blandt det pædagogiske personale, men de senere år er det blevet digitalt og dermed også et styringsredskab for forvaltningerne.

»I evalueringen i 2012 kunne vi se, at det lykkedes at opdage børn i mistrivsel, da de var halvandet år yngre end førhen. Vores fornemmelse er, at det stadigvæk holder stik, og vi har i dag en helt anden kontakt med familierne, end vi havde før«, siger Cita Ammitzbøll, Topi-konsulent i Viborg Kommune.

Hun henviser til konklusionen i en konsulentrapport, som Rambøll i 2013 afleverede til Socialstyrelsen.

Rød mand betyder »bekymring«.

Konkret foregår rubriceringen af børnene på den måde, at de tildeles en farve alt efter personalets vurdering af deres trivsel, sociale kompetencer samt sproglige og motoriske færdigheder.

Hvis barnet er rødt, »er der grund til bekymring«, mens den gule farve betyder, at »der er områder, som undrer og skal undersøges«.

Forældreinddragelse er i teorien et vigtigt element i Topi-metodikken. Men i praksis har denne del ikke fået for meget fokus i de kommuner, som Politiken har set nærmere på. Således er hverken forældre i Viborg eller Københavns Kommune blevet informeret om, at data registreres digitalt, hvad formålet er, hvem der har adgang til oplysningerne, hvornår de slettes eller forældrenes ret til at få indsigt i personoplysninger. De to kommuner indrømmer at have handlet i strid med persondataloven.

»Vi har ikke i tilstrækkelig grad været opmærksom på information til forældrene omkring formål og omfanget af databehandling samt muligheden for at give indsigt i data. I bakspejlet kan vi se, at det naturligvis er i forældrenes interesse at kende til disse. Fremadrettet vil vi give forældrene den information, som de retsligt har krav på«, siger Cita Ammitzbøll.

I går opdaterede Viborg Kommune sin hjemmeside om Topi med kategorien ’Sådan behandler vi trivselsdata’. Og kommunen vil nu se nærmere på, om der skal gives direkte informationer til forældre ved indskrivning og løbende i forbindelse med registreringerne.

Kommunen oplyser, at institutioners personale og ledelse alene har adgang til børnenes data tre registreringer tilbage – altså i et år. Data bliver dog gemt i it-leverandøren Rambølls servere fem år efter barnets udmeldelse fra institutionen.

Kommunen har i øvrigt undladt at oplyse Datatilsynet om, at Rambøll er databehandler, hvilket også er i strid med loven og »en beklagelig fejl«, oplyser Cita Ammitzbøll.

'Forældrepartnerskab' i København

I Københavns Forældreorganisation er formand Julie Kyndesgaard forarget over, at kommunen fuldstændig har undladt at informere forældrene om den elektroniske registrering af børnenes trivsel:

»I Københavns Kommune er forældrepartnerskab et af fem udvalgte pejlemærker – man vil have et forpligtende og ligeværdigt samarbejde mellem forældre og pædagoger. Det er på alle måder et dårligt fundament, når kommunen så ikke overholder loven og informerer forældre om det her. Det fremmer ikke ligefrem tilliden, så det skal bare strammes op nu«, siger hun.