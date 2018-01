Eksperter: Unge er ikke mere fordærvede i dag. Der bliver bare sat strøm til en allerede eksisterende kultur

Men hvordan skal man forstå, hvorfor de unge mennesker deler nøgenbilleder eller pornografisk materiale om hinanden?

»I lignende sager har vi haft kendskab til, at der er lidt 'shock-value' over at sende det videre. Der kommer jo en snak fra mund til mund: 'har du set videoen?'. 'Nej, det har jeg ikke, send den lige'. Og så bliver den delt, uden at man gør sig tanker om indholdet«, siger Jonas Ravn. Derfor skal man ikke nødvendigvis tolke delingen af sexbilleder som en intention om at dele noget seksuelt. Det handler i høj grad om at dele opsigtsvækkende materiale. Derfor deler nogle eksempelvis også videoer af folk, der dør, fortæller Jonas Ravn.

»Så jeg tror ikke, at man skal se det som en intention om at dele børneporno eller sågar at dele noget seksuelt«, siger han.

Når der alligevel foregår en heftig cirkulation af sexbilleder blandt unge, er der ifølge Jonas Ravn tale om en slags 'naboens datter'-effekt. Porno og sex på nettet har aldrig været lettere at få fat i. Det kræver kun bevægelser med tommelfingeren på den smartphone, som man har med sig overalt, og derfor bliver det meget mere interessant at få fat i det autentiske og svært opnåelige. Som for eksempel en sexoptagelse med en, der slet ikke vidste, at der blev filmet.

Billeddeling er del af kæresteforhold

At efterspørgslen på det unikke spiller en central rolle, er Anne Mette Thorhauge enig i.

»Det kan netop være et forsøg på at få noget street-credit, fordi man har noget unikt og har magten til at sende det videre«, siger hun og påpeger, at der er et væld af forskellige motiver på spil, som kun de unge, der deler materialet kan forklare.

»Men noget af det er selvfølgelig mobning. Vi ser jo, at nogle blandt de her mange sigtede har delt klippet flere hundrede gange, og det er jo ret målrettet. Men der er også mange, der bare har delt videoen en enkelt eller to gange. Hvis man allerede har fået det tilsendt af en anden, og der så er nogen, der beder om at få den, kan det jo være, at man bare trækker på skuldrene og gør det«, siger Anne Mette Thorhauge.