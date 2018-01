Per Munch på ski: Jeg vil ikke sige, at jeg tudede. For det kan man ikke se, når man har skibriller på

Vi er fem ski-instruktører plus min 16-årige søn i en minimal svensk ferielejlighed. Gennemsnitsalderen, hvis vi trækker min søn ud, er 60,4 år.

Det eneste problem er, at alle – igen bortset fra min søn, der sover som en skindød i underkøjen – vågner fra klokken 5.30 og begynder at lave desperat trippekø til lejlighedens eneste toilet.

De tre ældste af os er ivrige senstartere med en umættelig trang til sne.

Anden halvleg Per Munch skriver om at være 50+ i en midaldrende mands krop, job og familiesituation. Om hvordan livet ser ud fra den anden side af alt det, man synes, man bør opnå. Om i flygtige glimt at se meningen med det hele. Læs flere klummer fra 'Anden halvleg' her

Måske er det fordi, jeg er en snob. Det mener min kone, som stammer fra Gentofte, så hun må vel vide det.

Måske er det fordi, at jeg i hele min opvækst kun havde mødt et menneske, der havde været på rigtig skiferie. Det var min skolekammerat, Lille-Claus, der kom til Norge hvert år med Røde Kors, fordi han havde astma.

Måske er det fordi, at jeg var arbejdsløs, rodløs og rastløs efter gymnasiet og købte verdens billigste langrendssæt med plastikstøvler og bambusstave og begyndte at løbe på ski i de 5-6 uger, hvor man havde sne i de gode gamle dage.

Børnepasning på ski

Uanset om grunden er social opstigen, mindreværd eller lediggang, var resultatet, at jeg som 19-årig blev bidt af ski. Og da jeg nærmede mig 40 år begyndte jeg ligefrem at tage undervisning. Så jeg nu i en alder af 55 år har kørekort til at overvåge, at 5-7 årige ikke slår sig selv ihjel på børnebakken.

Som når panteren og Baloo ser i øjnene, at Mowgli er på vej væk fra dem og i gang med at skabe sit eget liv

Min 16-årige søn kommer forbi, mens jeg underviser, og han er – selv om det kun er 10-12 år siden, han selv var i samme situation med alt for stor hjelm og alt for korte ben – oprigtigt imponeret over, at de her småbørn så hurtigt og intuitivt lærer. Man skal blot tilsætte lidt stemning, give dem en gul vest og hælde varm blåbærsaft på tanken, så kører det.

Min søn er jo også selv produkt af at have lært det tidligt og på den rigtige måde. Og af aldrig at skulle have tænkt over, hvor sådan en skitur med god undervisning egentlig kommer fra.

Han er mere krop end menneske, når han springer ned ad pisten, i parken eller endnu bedre i offpisten. Det gør mig glad. At han ubekymret og enormt kompetent har adgang til det, jeg måttet bruge brækjern for at få adgang til. Og som jeg aldrig kommer til over et ’glad amatør’-niveau.

Ender i dø-hullet

Vi kører i udkanten af en piste under stoleliften. Der ligger måske 20 centimeter ny sne. Han hopper ud over en stor klippe og lander tre meter under. Jeg tager et chicken run rundt om klippeblokken. Og ender nede i en å. Sidder fast i bunden med begge mine ski begravet.

Min søn står pænt og venter, mens jeg leger kviksand nede i mit dø-hul. Jo mere, jeg kæmper, jo dybere synker jeg.

Jeg råber, han skal gå over til de andre unge, der ville tage over i snowparken. Han tøver klædeligt. Inden han stikker af. Med ivrig ryg og kraftige skøjtetag.

Jeg vil ikke sige, at jeg tudede. For det kan man ikke se, når man har skibriller på. Men jeg havde et lille Bagheera Moment. Som når panteren og Baloo ser i øjnene, at Mowgli er på vej væk fra dem og i gang med at skabe sit eget liv.

Så er det jeg tøffer ned i børneland igen og danser limbo på ski med nogle børn, der ikke kan gøre modstand. Men først skal vi lige sikre os, at alle har husket at gå på toilettet.

Det gælder også instruktøren.