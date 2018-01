Sagen forfra: Facebook ledte politiet på sporet af 1.004 unge Facebook spillede en stor rolle, da politiet mandag meldte ud, at stribevis af personer sigtes for overtrædelse af børnepornoparagraffen. Det er det største enkeltstående antal sigtelser for digitale sexkrænkelser i Danmark. Men giver det mening at straffe for børneporno i sagen? Og ved vi, hvad Facebook ved om vores beskeder?

1.004 unge sigtes i sexvideosag

På tværs af hele landet – bortset fra Bornholm – modtog 1.004 børn og unge i dagene op til mandag i denne uge en besked i deres e-boks, som højst sandsynligt har lagt deres forældres ansigter i alvorlige folder. De 1.004 er sigtet for at videresende eller for aktivt at efterspørge og modtage en sexvideo, hvor to 15-årige indgår i seksuelle aktiviteter. Efter en årrække med adskillige sager om hævnporno og digitale sexkrænkelser er det første gang, der med en enkelt håndevending rejses så omfattende et antal sigtelser. Men det er ikke kun sagens omfang, der vækker opsigt.

Eftersom de to personer – som på to billeder og en video har cirkuleret på Facebooks beskedapp Messenger siden 2015 – begge var 15 år gamle, da de blev optaget, falder delingen af materialet ind under straffelovens paragraf 235, den såkaldte børnepornoparagraf. Det betyder, at de 200 kvindelige og de 800 mandlige sigtede i værste fald kan få en fængselsstraf på op til 6 år. I den lavere ende af strafferammen kan de stå over for 2 års fængsel eller bødestraf.

Facebook kiggede med

Var det ikke for Facebook, havde politiet haft svært ved at sigte 1.004 på samme tid. Når beskederne dagligt flyver frem og tilbage i et højt tempo i ens eget lukkede messengernetværk, kan man let glemme, at man ikke er alene. Men det er man ikke.

For når billederne er blevet sendt, har en anordning ved navn PhotoDna luret de sigtede over skulderen. Den leder efter børnepornobilleder, og findes billedet i internationale børnepornoregistre, varsler PhotoDna Facebook. Dette rejser spørgsmål om, hvilke muligheder Facebook egentlig har:

»Vi ved meget lidt om, hvad de slår ned på, og hvor meget der skal til, før de reagerer«, lød det torsdag fra forsker i digitale rettigheder Rikke Frank Jørgensen. Men skal de ikke bruge deres muligheder, kunne man spørge? Jo, men der er et stort ’men’, mener IT-politisk Forening: »De har i praksis screenet alle deres brugere for at finde frem til dem, der har delt videoen. Det er mere, end hvad myndighederne må«, lød det torsdag fra formand Jesper Lund, der kalder Facebooks rolle et farligt skråplan.

Hjælp fra USA

Fra Facebook til de amerikanske myndigheder over Europol og til sidst Rigspolitiets Nationale Cybercrimecenter (NC3). Den snørklede rute måtte messengerdataene igennem, før dansk politi fik mulighed for at analysere de »flere tusind sager, der væltede ind«, som NC3-chef Claus Birkelyng sagde.