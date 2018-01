Tesfaye: Vi lyver for hinanden om afviste asylansøgere Asylsystemet virker ikke, selv om vi bilder hinanden ind, at det fungerer, mener Socialdemokratiets Mattias Tesfaye. Han vil ikke have, at man reelt kan få ophold ved at nægte at rejse, og kalder derfor Udrejsecenter Sjælsmark den bedst mulige løsning.

Mattias Tesfaye bryder sig ikke om Udrejsecenter Sjælsmark. Socialdemokratiets udlændingepolitiske ordfører synes, at maden er i orden, og at børnehaven er god, hvilket ikke ændrer på, at det er et sted, hvor børn kan overleve, men har svært ved at leve. De modtager ikke lommepenge, så det er svært at forlade centeret, forældre kan ikke lave mad til deres børn, og det er forbudt at have et køleskab.

»Det er ikke et sted, hvor man skal være i længere tid. Det er et sted uden sjæl. En institution. Et center«, siger Mattias Tesfaye.

Politiken har i lang tid forsøgt at få Socialdemokratiet i tale om forholdene på Sjælsmark. Hidtil forgæves. Mattias Tesfaye er partiets nye ordfører og har sagt ja. Der er noget, han vil slå fast:

»Ingen skal tro, det bliver anderledes efter et folketingsvalg. Vi kommer aldrig til at sige: Nu har dit barn været her i otte år. Nu udløser det opholdstilladelse. De politiske implikationer vil være alt for voldsomme for det danske samfund«.

Da det i 2013 blev offentliggjort, at Sjælsmark skulle være udrejsecenter for afviste asylansøgere, var det afgørende for Enhedslisten og Røde Kors, at børn ikke skulle bo der i længere tid. Socialdemokratiet var med i aftalen.

»Det har aldrig været meningen, at børnefamilier, hvis sager var fastlåst, skulle bo i Sjælsmark. Tværtimod. Det var meningen, at for eksempel personer på tålt ophold kunne bo der i længere tid, men det var lige det modsatte med børnene«, har Johanne Schmidt-Nielsen fra Enhedslisten sagt.

Siden har et nyt og bredt flertal, som Socialdemokratiet er en del af, besluttet, at børn kan bo der på ubestemt tid. Mattias Tesfaye kalder det den bedst mulige løsning og er glad for debatten.

»Befolkningen skal kende de dilemmaer, politikerne står i. Grundlaget for at diskutere udrejsecentre er, at vi sidste år afviste 1.650 asylansøgere. 250 rejste hjem. Kun 50 frivilligt. Resten er her eller et andet sted i Europa. Det er et kæmpe problem. Grundforudsætningen for systemet er, at hvis du kommer hertil og får asyl, så bliver du og bliver en del af samfundet. Hvis du får afslag, rejser du hjem. Vi bilder hinanden ind, at det fungerer. Men vi lyver for hinanden. Der opholder sig et stigende antal mennesker illegalt i Danmark, og det skaber politisk delegitimitet, at vi de facto har etableret et system, der betyder, at hvis du sætter dine gummisko på europæisk jord og siger asyl og bare nægter at samarbejde, hvis du bliver afvist, så lever du i praksis resten af dit liv i Europa. Det kan systemet simpelthen ikke holde til«, siger Tesfaye og peger på de valgmuligheder, der så er.

»Du kan, som en fra Fremskridtspartiet engang foreslog, smide dem ud med faldskærm over Somalia. Det har vi sagt nej til. Du kan, som nogle har foreslået, internere dem uden rettigheder i fængselslignende lejre på en ø som i Australien. Det har vi også sagt nej til. Hvad gør vi så, når vi vil have, at folk rejser hjem, men når lande som Iran, Irak og Syrien og til dels Afghanistan ikke tager imod egne statsborgere, hvis de ikke rejser frivilligt? Den ene mulighed er, at de kan arbejde og bo her, indtil de samarbejder om deres hjemsendelse. Det ville betyde, at børn voksede op og fik en uddannelse, men aldrig ville kunne få lovligt ophold, arbejdstilladelse eller dansk pas. Det er uholdbart. Så kunne man sige, at de efter en årrække, hvor man ikke har kunnet sende dem hjem, vil kunne opnå en opholdstilladelse. Det er det samme som at sige, at de kan vente sig til opholdstilladelse. Det dur ikke. Derfor synes jeg, at Sjælsmark er den bedste løsning, når man ser på alternativerne«.

Der er intet, der undergraver det internationale flygtningesystem så meget som det stigende antal afviste asylansøgere, der opholder sig i Vesteuropa Mattias Tesfaye

Ganske få af børnene har boet her mere end ti år. De vidste ikke, at de ikke var danske, før de var otte år. Kommer der aldrig et tidspunkt, hvor man siger, at nu har de været her så længe, at de kan få ophold?

»Jeg forstår godt, at når man ser på børn som Öslem og Ibrahim (to børn, som Politiken har skrevet om. De er født og opvokset i Danmark og har boet i eget hjem. Nu bor de på Sjælsmark, red.), så tænker man: Der må være en grænse. Men vi kan ikke lave en særlov for to børn. Vi er nødt til at have en lov, der gælder for alle. Hvis vi har en lovgivning, der siger, at du kan komme hertil, få afslag, nægte at samarbejde om at udrejse og så ende med, at dine børn får opholdstilladelse, vil Danmark ende som en magnet for migranter«.