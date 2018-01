Helena blev tævet, stukket og brændt af sin kæreste i 15 år: Jeg var hans store kærlighed

FOR ABONNENTER

Der sniger sig hele tiden nye sætninger ind i vores sprog og bevidsthed. Det er sætningen ’Vi skal passe på danskerne’ et godt eksempel på.

Politikere fra flere politiske partier repeterer denne sætning, igen og igen. Det er ikke bare politikere fra den efterhånden lemlæstede blå blok, men også socialdemokrater, der taler sådan. Vi skal passe på danskerne. Ja, selvfølgelig skal vi det, tænker vel flere af os; hvad ellers?

Nogle gange er der behov for nye og friske øjne, hvis man skal se en situation klart. Det blev jeg mindet om, da jeg for nogle dage siden talte med en udlænding, en ambassadør, der havde deltaget i en nytårssammenkomst for udenlandske ambassadører i Danmark med Folketingets formand, Pia Kjærsgaard. Ambassadøren havde undret sig over netop denne sætning, som Folketingets formand havde gentaget flere gange.

Den udenlandske repræsentant havde også undret sig over, at Folketingets formand havde brugt en betydelig del af sin tale til de fremmede til at tale om terror i og terrortrusler mod Danmark. Han havde undret sig så meget over dette, at han bragte det frem i vores samtale. Hvordan kunne det dog være, at formanden for det danske Folketing talte på denne måde til repræsentanter for lande som Pakistan, Frankrig, USA, Syrien og Irak, der har en ganske anden terrorsituation end Danmark?