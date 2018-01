Byretten har taget stilling: Politiken-fotograf skulle ikke lytte til politiet Martin Lehmann får medhold i, at han gjorde det rigtige, da han nægtede at følge politiets anvisninger og fortsatte med at fotografere.

Politikens fotograf havde lov til at fotografere, og han skal ikke straffes, fordi han insisterede på at blive ved.

Sådan lyder det fra Retten i Sønderborg, der i dag har afsagt dom i den principielle sag mod Martin Lehmann.

Fotografens bøde annulleres.

Og byretten erklærer over for politiet, at betjentene ikke havde loven på deres side, da de kørte fotografen i arresten, fordi han nægtede at forlade den sønderjyske motorvej, hvor han med sit kamera rapporterede om flygtningestrømmen, som var vandret ind over den danske grænse.

»Hensynet til nyhedsformidlingen i den konkrete situation må tillægges en sådan vægt, at tiltaltes nægtelse ikke kan betragtes eller anses som uberettiget«, lyder det i dommen fra Retten i Sønderborg.

Med andre ord: Martin Lehmann gjorde det rigtige, da han ikke rettede sig efter, hvad betjentene befalede.

»Nogle gange forstår man ikke det, man står i, mens man står der. Nogle gange vil folk skubbe til den tvivl og den usikkerhed, man har indeni, og det er selvfølgelig alvorligt ikke at følge politiets anvisninger. Men jeg gjorde, som jeg altid har gjort: Jeg brugte min professionelle og sunde fornuft. I dag har Retten i Sønderborg sat en tyk streg under, at det var det rigtige. Det er vigtigt«, siger Martin Lehmann.

»Det er en vigtig sag, det her. For når jeg om lidt skal ud og passe mit arbejde, så skal jeg også kunne passe det ordentligt. Nu har jeg et lille stykke papir i lommen på, at det kan jeg lidt bedre i dag, end jeg troede, jeg kunne i går«.

Kunne ikke fotografere

Martin Lehmann blev anholdt 9. september 2015.

Den dag vandrede omkring 300 migranter og flygtninge nordpå ad den sønderjyske motorvej E45. En række journalister og fotografer var til stede. Men da politiet op ad eftermiddagen beordrede pressen væk, gik Martin Lehmann tilbage på asfalten.

Det resulterede i en anholdelse, og Martin Lehmann blev kørt i arresten og fik en bøde på i alt 1.500 kroner for ikke have fulgt politiets anvisninger.

Det er en bøde, Martin Lehmann lige siden har nægtet at ville betale.

Fotografen er blevet bakket op af både Politiken og fagforbund, når han har fastholdt, at anholdelsen ikke var berettiget. Og først i mandags, da sagen kom for retten – to år og fire måneder efter anholdelsen – kunne Martin Lehmann så forklare dommeren og de to domsmænd i Retten i Sønderborg, at der var tale om en historisk begivenhed, som fotografen havde både ret og pligt til at dække.

Syd- og Sønderjyllands Politi har derimod argumenteret, at det var nødvendigt at fjerne pressen, fordi de »opildnede« migranterne og flygtningene i at blive på E45 og vandre videre mod Sverige. To ledere fra politiet har desuden forklaret, at påbuddet var af hensyn til journalisternes egen sikkerhed, da der blev kastet vand og madvarer ned til menneskemængden fra en motorvejsbro, samt at der jo var tale om en motorvej, som godt nok var afspærret, men hvor der selvsagt ikke må gå mennesker.

Retten i Sønderborg giver på den ene side myndighederne medhold i, at »politiets påbud under de beskrevne omstændigheder må anses for tilstrækkelig begrundet og givet med rette«.

Men omvendt skulle politiet have foretaget en »afvejning af hensynet til nyhedsformidlingen«. Og det kommer til Martin Lehmanns fordel, lyder det i dommen fra byretten.

Afgørelsen undrer senioranklager Lars Viereck.