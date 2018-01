Politileder i retten: Politikens fotograf blev anholdt, fordi pressen »opildnede« flygtningene Sagen mod Martin Lehmann er nu kommet for retten. Fotografen fastholder, at politiet uretmæssigt forhindrede ham i at dokumentere danmarkshistorie. Politiet står ved sin beslutning om, at journalister skulle beordres væk fra E45.

Gruppen af flygtninge og migranter, der vandrede på den sønderjyske motorvej for over to år siden, udnyttede, at offentligheden kunne følge med i, hvad der foregik.

Derfor skulle pressen beordres væk fra stedet.

Sådan lød det i dag i Retten i Sønderborg, hvor Politikens fotograf Martin Lehmann sidder tiltalt for ikke at ville følge politiets anvisninger, da han 9. september 2015 dokumenterede de historiske scener fra E45.

Den dag blev Martin Lehmann anholdt og kørt væk, fordi han fortsatte med at fotografere, efter politiet havde oplyst den fremmødte danske presse om, at journalisterne nu ikke længere måtte gå med på motorvejen, hvor 300 flygtninge og migranter vandrede mod Sverige.

Det er ikke hver dag, at dansk politi griber ind og på den måde anholder og afholder en dansk journalist for at informere offentligheden. Og Politiken har med opbakning fra fagforbund og andre medier højlydt kritiseret, at det skete. For der er ikke bare tale om en sag om et par timer i arresten og 1.500 kroner, som er det beløb, Martin Lehmann ifølge sit anklageskrift skal betale i bøde. Det er et spørgsmål om presse- og informationsfrihed og journalisters pligt og ret til at dokumentere vigtige begivenheder, mener fotografens forsvarer.

I dag skulle politiet så forklare over for en dommer og to domsmænd, hvorfor de principper tilsyneladende kunne tilsidesættes den dag på E45.

»Det var som om, at det opildnede dem (flygtningene og migranterne, red.), at der kom folk udefra«, forklarede operationslederen Ole Aamann Jessen fra Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Pressen motiverede dem til at fortsætte deres gang«, sagde betjenten, der 9. september sad i en kommandocentral i Esbjerg og uddelegerede de ordrer, der skulle forsøge at få menneskemængden til at dreje af motorvejen.

Det var også fra kommandocentralen, at det op ad eftermiddagen lød, at betjentene skulle plukke pressen ud og standse journalisterne i at gå med videre på motorvejen, når de kom til den næste afkørsel.

Lagde sig pludselig ned

Indsatslederen Michael Qvist Frederiksen var til stede på asfalten og fik ordren via radioen.

Han husker ikke den præcise begrundelse bag befalingen. Men i retten forklarede han, at han er enig i, at det i hvert ikke gavnede myndighedernes arbejdsforhold, at medierne rapporterede fra stedet.

»Hver gang, der var journalister i nærheden af migranterne, kunne vi mærke, at de ændrede adfærd. De lagde sig ned og havde det pludselig meget dårligt. De kunne ellers gå i rask tempo. (…) Jeg oplevede primært, at det var, når tv var der. Så fik den på den der tangent på hav-det-dårlig-barometeret«, forklarede han.

»Pressen havde en negativ indflydelse på det… show… som det jo rent ud sagt var. Det opmuntrede dem«, sagde han og tilføjede, at han »normalt ikke har noget imod pressen«, men at de altså den dag var en »hæmsko«.

Danmarkshistorie

Det store spørgsmål er dog, om det er et gyldigt argument rent juridisk.

Det mener Martin Lehmann og hans forsvarer ikke.

Martin Lehmann har gennem hele sagen erkendt, at han adskillige gange 9. september blev advaret af politiet om, at han skulle forlade motorvejen. Men som fotografen med 25 års erfaring i dag forklarede om sin beslutning om at fortsætte med at tage billeder alligevel:

»Nogle gange kan man ikke altid se og forstå situationer, når man ser dem. Men med min erfaring var det nemt at se, at vi stod midt i danmarkshistorie. Alle snakker om flygtningekrise. Her så vi den. Den var lige foran os. Selvfølgelig skulle jeg fortsætte med at dække det«.

Ifølge flere betjente kunne journalisterne »sagtens« have rapporteret videre fra eksempelvis græsset langs motorvejen, så længe de bare ikke betrådte asfalten, som Martin Lehmann endte med at gøre.

Men tre øvrige fotografer kunne fortælle i retten, at de da også prøvede. Det var bare umuligt.

Selv med en telelinse måtte en fotograf fra Ekstra Bladet opgive. En fotograf fra Jyllands-Posten forsøgte at følge motorvejen et stykke på afstand, men blev kort efter afskåret af krat og træer. To andre journalister prøvede at finde en omvej, så de atter kunne få udsyn til E45, men selv om de krydsede vandløb og gik i buskadser, lykkedes det ikke at komme tæt på begivenhederne igen. Og da et overflyvningsforbud – som politiet har oplyst var af hensyn til flygtningene – blev indført, blev det også umuligt for eksempelvis TV 2 News at filme fra luften via tv-kanalens helikopter. Offentlighedens indblik blev dermed afskærmet.

Senioranklager Lars Viereck illustrerede meget godt med sit spørgsmål til fotografen Sofie Amalie Klougart i dag, hvor alvorligt anklagemyndigheden vurderer den konsekvens:

»I havde jo været der nogle timer. Havde i ikke efterhånden fået de billeder, I skulle bruge?«