Flertal uden om Pape: Borgerne skal oplyses om statens brug af deres data

Jeg er bange for, at tilliden mellem borger og stat smuldrer Josephine Fock, retsordfører Alternativet

Retsudvalget vil nu stille en række opfølgende spørgsmål til ministeren, og det overvejes at indkalde til en eksperthøring for at få afdækket problematikken fuldt ud. Endelig vil oppositionen fremsætte et ændringsforslag.

»Jeg er bange for, at tilliden mellem borger og stat smuldrer«, siger Alternativets retsordfører, Josephine Fock.

»De sager, som vi har set med kommuners brug af følsomme trivselsoplysninger om skolebørn, skal der ikke mange flere af, før borgernes tillid forsvinder. Denne lov åbner for, at myndigheder kan dele de her oplysninger; borgerne vil så fremover opleve sager, hvor personfølsomme data deles til andre formål internt i en kommune eller til andre myndigheder, uden de er klar over det. Det skaber et tillidsbrud, og det er problematisk, når tillid er det grundlag, vi har vores stat på«.

Et ønske om at fjerne bureaukrati

Ideen om at gøre det langt lettere at dele data i og mellem myndigheder er født i Finansministeriet af økonomiske hensyn. Søren Pape gjorde det på samrådet klart, at når Folketinget og borgerne ikke skal »forstyrres« med myndighedernes deling af personoplysninger, handler det om hensynet til afbureaukratisering:

»Borgeren skal ikke forstyrres med en ny orienteringsskrivelse om, at nu behandler kommunen de samme oplysninger i en anden sag. Det bidrager til en mere effektiv offentlig forvaltning, og det passer mig fint. Jeg foretrækker, at socialrådgiveren bruger sin tid på at behandle selve sagen og ikke på at sende rene orienteringsbreve. Og hvis der videregives oplysninger til en anden myndighed, så skal denne anden myndighed selv sikre sig, at borgeren er underrettet om, at en ny myndighed er kommet på banen«.

EU-råd: registrerede skal kende deres rettigheder inden databehandlingen

Ministerens sidstnævnte pointe er dog ifølge eksperter i strid med vejledningen fra EU’s kommende dataråd – den såkaldte Artikel 29-gruppe. Rådet udlægger den fælleseuropæiske datalovgivning, som regeringens lovforslag udmønter, og fra 25. maj kan EU’s dataråd også skride ind over for medlemsstater.

»Oplysninger vedrørende viderebehandling (af personoplysninger) skal fremlægges »forud for den videre behandling«. Artikel 29-gruppens holdning er, at der bør være en rimelig frist mellem underretningen og det tidspunkt, hvor databehandlingen starter. Dette giver de registrerede (...) en reel mulighed for at overveje – og potentielt udøve deres rettigheder i forhold til – den videre databehandling«, lyder det i EU-vejledningen fra december 2017.

Søren Pape svarede på samrådet ikke på, hvordan lovforslaget hænger sammen med det. Han har heller ikke besvaret Politikens opfølgende spørgsmål om det samme.