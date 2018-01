Venstre-ordfører: »Hvis man kommer uanmeldt og uønsket, så må man også kunne forvente at blive mødt med en peberspray« Antallet af hjemmerøverier er faldende. Alligevel vil regeringen give borgerne lov til at forsvare sig med pebersprayi hjemmet.

Forestil dig, at det ubehagelige sker: Du konfronterer en tyv i dit eget hjem. Hvad gør du?

Ifølge de tre regeringspartier og Dansk Folkeparti skal det fremover være muligt for borgerne at møde indbrudstyven eller andre kriminelle i hjemmet med en peberspray.

De vil også gøre det muligt for at give særligt udsatte personer tilladelse til at gå med peberspray i det offentlige rum. For eksempel hvis en person tidligere har været udsat for stalking eller overfald.

Venstres ordfører på området, Britt Bager, mener nemlig det er på tide, man følger andre lande - som Sverige og Tyskland - på området.

Bryder det ikke med det princip, at det er politiet, som skal beskytte borgerne?

»Selvforsvar er en fin ting - særligt i eget hjem. Har man som borger valget mellem at bruge en peberspray og skræmme en indbrudstyv væk eller kontakte politiet og vente – nogle gange i op til en halv time – så er jeg ret sikker på, at de fleste borgere vælger pebersprayen. Vi vil i hvert fald bare gerne give dem muligheden for det. Selv om vi går ind for, at det er politiet, der skal beskytte borgerne, så er vi også bare i nogle situationer, der gør, at politiet ikke kan være til stede lige så hurtigt, som der måske er indbrud«, siger hun.

Ifølge Venstre skal alle over 18 år have mulighed for at købe peberspray i de særlige butikker, der har tilladelse til at sælge våben. Hvis en borger vil bære den på offentlige steder, så kræver det en særlig tilladelse.

»Vi har gået op i at finde den rette balance mellem at tillade peberspray og samtidig gøre det sådan, at man ikke kan købe en på ethvert gadehjørne. Så de ikke kommer i omløb eller så børn kan få fat i dem«.

Men det forhindrer vel ikke, at der komme flere peberspray i omløb, som kan bruges ulovligt?

»Dem, der ulovligt vil bruge en peberspray i dag, de kører i forvejen ned over grænsen til Tyskland og henter den. Lur mig, om ikke de kriminelle, der kan finde ud af at skaffe våben som springknive, også godt kan finde ud af at køre til Tyskland og hente en peberspray, hvis de vil det«, siger Britt Bager.

Foto: Sebastian Buur Gunvald/POLFOTO Venstres folketingskandidat i Østjylland, Britt Bager, skyder valgkampen igang i forbindelse med treårsdagen for folketingsvalget. Foto: Sebastian Buur Gunvald

Venstres folketingskandidat i Østjylland, Britt Bager, skyder valgkampen igang i forbindelse med treårsdagen for folketingsvalget. Foto: Sebastian Buur Gunvald Foto: Sebastian Buur Gunvald

Kriminalstatistikken er faldet kraftigt

Ifølge Danmarks Statistik er der sket et ret kraftigt fald af hjemmerøverier. I 2009 var der 431. I 2016 var der 226. Hvorfor er det nødvendigt at lovliggøre peberspray, når kriminalstatistikken falder?

»Så vil jeg stille modspørgsmålet: Hvorfor ønsker borgerne at have en peberspray, når tallene falder? Det er fordi, det øger borgernes tryghedsfornemmelse. Vi vil gerne give borgerne den mulighed for at kunne føle sig trygge i eget hjem. Hvad jeg bruger i mit eget hjem, synes jeg ikke andre skal blande sig i. Hvis man kommer uanmeldt og uønsket, så må man også kunne forvente at blive mødt med en peberspray«, siger Britt Bager.

Tv-avisen bragte den 21. august et indslag om to kvinder, der var kørt til Tyskland og købt en peberspray. Den ene kvinde var en jurastuderende, der tidligere var blevet overfaldet, og den anden var en ældre kvinde, der bare ville gerne have en derhjemme.

Kunne man ikke alternativt bare være bedre til at kommunikere ud, at der måske ikke er behov for, at en ældre kvinde og studerende behøver at føle sig utrygge, fordi statistikken falder?

»Men bare fordi tallet er faldende, er det fair nok, at nogle at nogle føler sig utrygge. Jeg kan ikke sige til den jurastuderende, der er blevet overfaldet: ’Det skal du sgu ikke tænke på. Tallene er faldet’. Det gør jo ikke, at hun føler sig mindre utryg, når hun har haft den oplevelse«, siger Britt Bager.