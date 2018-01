Statens kontrolorgan advarer: Kontrollen med PET's registreringer er reelt sat ud af kraft Lovændring gør det tæt på umuligt at få slettet følsomme oplysninger om uskyldige borgere.

Personfølsomme, men ubrugelige og irrelevante oplysninger om uskyldige danskeres sexvaner, økonomi, druk og misbrug kan få lov til at ligge i registrene hos Politiets Efterretningstjeneste (PET) i årevis, selv om oplysningerne burde slettes.

Det er konsekvenserne af en knap et år gammel ændring af PET-loven, der på afgørende punkter underminerer Tilsynet med Efterretningstjenesternes arbejde.

Det skriver tilsynet selv i et høringssvar til Justitsministeriet, som Politiken har fået aktindsigt i. I høringssvaret skriver tilsynet, som udpeges af justitsministeren og har fire medlemmer samt en landsdommer som formand, at beskyttelsen mod irrelevant registrering af personfølsomme oplysninger som følge af lovændringen »... i det væsentlige reelt er sat ud af kraft«.

Det er et vidtrækkende og meget kritisk høringssvar fra tilsynet

Kritikken er alvorlig, mener lektor Pernille Boye Koch fra Roskilde Universitet:

»Det er pakket ind i embedsmandsagtige formuleringer, men det er et vidtrækkende og meget kritisk høringssvar fra tilsynet«, siger Pernille Boye Koch, som forsker i demokratisk kontrol med efterretningstjenester. Hun kalder høringssvaret fra statens kontrolorgan »meget bemærkelsesværdigt«.

Lovliggørelse af ulovligheder

Regeringens lovændring, der blev gennemført sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti, betyder, at PET ikke længere skal slette alle personfølsomme oplysninger om borgere, der ikke er relevante for efterforskning og overvågning. Kun hvis PET som led i sit naturlige arbejde falder over sådanne oplysninger, skal de slettes. Det sker bare sjældent, da lovændringen også fritager PET for pligt til af egen drift at gennemgå sager og dokumenter for at fjerne personoplysninger om borgere, der ikke er relevante.

Lovændringen kom, efter at tilsynet i flere år havde konstateret, at PET ikke overholdt den del af loven og dermed ikke slettede oplysninger om uskyldige. Men i stedet for at kræve, at efterretningstjenesten overholdt loven, valgte daværende justitsminister Søren Pind (V) i stedet at lovliggøre ulovlighederne.

Som konsekvens må Tilsynet med Efterretningstjenesterne lave om på sine arbejdsopgaver, skriver kontrolorganet selv i høringssvaret, da »lovændringen således indebærer en betydelig indskrænkning af de opgaver, som tilsynet hidtil har anset som sine væsentligste«.

Høringssvaret viser, hvor vidtrækkende konsekvenser lovændringen har fået for danskere, der uden at vide det og mere eller mindre tilfældigt er havnet i PET’s registre. Ikke bare terrormistænkte og bandekriminelle havner i registrene, det kan også ske for familier, kollegaer og bekendte til mistænkte. Desuden indsamler PET følsomme oplysninger om danskere, der skal sikkerhedsgodkendes, om udlændinge, der søger dansk statsborgerskab, om folketingspolitikere og om offentlige meningsdannere. Det fremgår af tilsynets årsrapporter.

PET og Justitsministeriet er tavse

Hvor mange, der er havnet i PET’s arkiver er hemmeligt, men kilder med nøje kendskab til tjenesten vurderer, at det er flere hundrede tusinde personer.