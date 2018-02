Penissagen fra Tinglev vækker opsigt hos professorer

Da Retten i Sønderborg 9. januar idømte fire afghanere fængselsstraffe og efterfølgende udvisning af Danmark, var det ikke forbrydelsens grovhed, der i første omgang vakte opmærksomhed.

’Penissagen’, som Retten i Sønderborg har kaldt den, handler om fire afghanere, der overfaldt en mand i en privat have i Tinglev.

Ud over vold blandt andet med en skovl blev offeret udsat for »en grov skamfering af offerets penishud med en kniv«, fremgår det.

Hos juridiske professorer vækker sagen opsigt af en anden grund. Den er nemlig – om ikke det første – så nok det tydeligste eksempel på, at danske dommere har lyttet til den kritik, der har været af, at domstolene for ofte undlod at udvise kriminelle udlændinge af hensyn til menneskerettighederne, lyder det.

»Det er en meget, meget klar og markant indikation fra domstolens side på, at man er fuld opmærksom på, at der har været en kritik af de danske domstole. At den har taget det til efterretning, og at man har i sinde at rette ind efter det«, lyder det fra Mikael Rask Madsen, der er professor og centerleder på Center for International Courts på Københavns Universitet.

Han kalder det »påfaldende, hvor tydeligt og eksplicit domstolen gør opmærksom på, at man har taget bestik af kritikken af de danske domstoles efterslæb på det menneskeretlige område«.

For at forstå sagen kommer lidt baggrund. Den danske regering har længe talt om, at Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols praksis lagde en spændetrøje på de danske domstoles muligheder for at udvise kriminelle udlændinge.

I slutningen af 2017 antydede en analyse fra Institut for Menneskerettigheder dog, at det måske i virkeligheden er hos de danske domstole, problemet ligger.

Analysen havde sammenlignet domme fra menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg med domme fra danske domstole og nåede frem til, at de danske landsretter og Højesteret langtfra altid går så langt, som de kan i forhold til at udvise kriminelle udlændinge.

Sagt med andre ord: Danske domstole kunne i en række tilfælde have udvist den kriminelle udlænding uden at bryde med menneskerettighedsdomstolens praksis – men de gjorde det ikke.

Også en dom fra menneskerettighedsdomstolen i september sidste år, hvor domstolen godkendte, at Storbritannien havde udvist den storkriminelle nigerianer Ndidi, er af eksperter herhjemme blevet fremhævet som bevis på, at Menneskerettighedsdomstolen ikke (længere) er så restriktiv, som den er blevet beskyldt for.

Dansk dommere har tøvet

Og så vender vi tilbage til dommen fra Sønderborg.

I den henvises der nemlig direkte til analyserne fra Institut for Menneskerettigheder, og dommen henviser på den baggrund til »Menneskeretsdomstolens aktuelle tilbageholdenhed ift. tilsidesættelse af de nationale domstoles udvisningsdomme«, ligesom retten finder det veldokumenteret, at »Menneskeretsdomstolen praksis de seneste år har været – og er – under en ikke uvæsentlig aktuel udvikling«.

Jørn Vestergaard, der er professor i strafferet ved Københavns Universitet, finder også Sønderborg-afgørelsens klare henvisninger bemærkelsesværdige.

Han påpeger, at praksis ved Menneskerettighedsdomstolen allerede er en del af dansk ret, hvorfor danske dommere også i forvejen har fulgt med i domme derfra.

»Det nye er, at Retten i Sønderborg knytter direkte an til påpegningen af, at der har været en tendens til at fortolke praksis i Strasbourg for restriktivt. Det er da forfriskende, at byretten udtrykker sig så klart, for ellers har der jo været en vis tøven med at erkende, at domstolene ikke har udnyttet adgangen til udvisning fuldt ud«, mener Jørn Vestergaard.

Professor Mikael Rask Madsen sammenligner Sønderborg-dommen med, da Højesteret for nogle måneder siden godkendte regeringens lov om, at nogle flygtninge skal vente tre år på familiesammenføring.

Her henviste Højesteret til, at at de nationale domstole overlades en større skønsmargin fra Menneskerettighedsdomstolen end tidligere.