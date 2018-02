Forældre til minister: Det er daginstitutionerne, som er problemet, ikke os

Opdragelsesdebatten

Socialminister Mai Mercado lancerede i den forgangne uge Opdragelesesdebatten. Her er et par kommentarer fra initiativets Facebookside. Læs mere om initiativet her.

»Det er uanstændigt at en minister vil bruge sin magt på at lave forældre-bashing, istedet for at række ud til alle dem, der dagligt kæmper en kamp for at holde sammen på hus, job og familie.

Hvordan forestiller ministeren sig, at vores børn skal blive hele og såkaldte robuste mennesker og skoleklar, når de feks er i børnehave 8 timer dagligt med 21 andre børn og kun 1 voksen?

Eller de sendes i børnehave, når de er under 3 år? Eller når de bliver sendt i daginstitutioner syge, fordi mor og far ikke har ret til flere end barnets første sygedag?

Jeg håber, at alle kan se det røgslør du forsøger at lægge ud for at dække over de helt sindssyge kritisable forhold du tillader i de danske daginstitutioner«.

»Men når de bliver afleveret i institution hvor de opbevares med ekstremt få voksne mennesker i det meste af deres vågnetimer, så er det logisk, at de ikke bliver velfungerende børn. Forældrene KÆMPER for at få enderne til at mødes. Men alligevel er det hos dem du finder problemet? Det er jo næsten absurd snævertsynet. Det er ikke forældrene eller forældrenes manglende opdragelse - det er institutionerne! Det er de pressede pædagoger der ikke kan yde omsorg. Det er den dårlige pædagoguddannelse og den lave løn. Og det vil være mest rigtig at placere ansvaret for det du kalder uopdragne børn hos DIG - politikeren der er med til at godkende de ekstremt dårlige vilkår vores børn må vokse op under!«

»Hej Mai Mercado. Hvad er det egentlig at du forventer med sådan en FB side her? - at der bare vil strømme tusindevis af forældre til som erkender at de er dybt forvirrede og i curlingrisici, og dermed sætter sit liv til denne side i håb om at blive bedre opdragere? Jeg tror det ikke.

Og jeg synes du griber det helt galt an.

Der vil altid være forældre i samfundet som kan gøre det bedre. Som har brug for en hånd til at lære at håndtere situationer med deres børn (men måske det ikke er en politikers område?) Men hvorfor peger Du fingre i stedet for at bygge en bro? Du kunne evt starte med at erkende institutionslivet og skolelivets manglende ressourcer, og hvordan det kan påvirke børn.

Glem ikke at for at det hele kan fungere, så skal vi have nogle kompetente pædagoger og lærere, forældre som tager ansvar, og sidst men ikke mindst nogle politikere som kan skabe nogle ordentlige rammer. Sidst nævnte vil jeg håbe du tager op til overvejelse«.

