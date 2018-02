Forsker: »Vi kommer ikke særlig langt ved at tale om de skrækkelige børn eller de umulige forældre« Forældres børneopdragelse er ekstremt individualiseret, og det støder sammen med skoler og børnehavers fællesskab, mener forsker Claus Holm fra Opdragelesdebatten.

Skal min datter deltage i gymnastik, som alle de andre.

Skal min søn deltage i børnehavens morgensamling lige som de andre.

Og skal barnet møde klokken 8, når det ringer ind, eller komme kvart over, fordi det har behov for det.

Opdragelsesdebatten Debatten om god opdragelse i år 2018 består af tre initiativer. Ny viden om opdragelse: VIVE og Gallup vil henholdsvis lave en vidensopsamling i Danmark og Skandinavien og en undersøgelse af danskernes syn på opdragelse. Debatside på Facebook og temaside på sm.dk med opsamling: Præsentation af fakta, videoer med dilemmaer, der kan debatteres og deles, små tests om opdragelse og mulighed for at give egen holdning til kende. Ekspertpanel Læs mere om initiativet her. Vis mere

Sådanne spørgsmål opstår hver dag i forholdet mellem forældre og de professionelle, som er omkring vores børn, og de afspejler ikke, at forældre ikke opdrager deres børn. Det afspejler, at hensynet mellem individ og fællesskab er til forhandling, og at arbejdsdelingen mellem de to parter ikke er på plads.

Det mener forsker Claus Holm, som har forsket spørgsmålet om, der eksisterer en dansk angst for opdragelse. Han sidder i socialministerens nye panel under initiativet Opdragelsesdebatten, og er institutleder og lektor på DPU, Aarhus Universitet.

»Vi savner både et modig og et fælles sprog. Et mod til at sige, at voksne rent faktisk opdrager. Og et sprog for, hvordan vi på tværs af aktører opdrager de kommende generationer til at være en del af et fællesskab«.

Claus Holms analyse kommer efter debatten på Opdragelsesdebattens Facebookside blandt andet har handlet om, hvorvidt forældrenes opdragelse eller rammer i skoler og daginstitutionernes er afgørende for opdragelsen af børn i dag.

Moderne forældre er ønskebørn, og de børn, vi har fået, er også ønskebørn, og derfor er vi meget optaget af det enkelte barns særlige behov. Claus Holm, forsker DPU

Men debatten afspejler altså, at de to sider ikke taler samme sprog, mener Claus Holm.

På den ene side står forældrene, som praktiserer en børneopdragelse som er »historisk set ekstremt individualiseret«, som Claus Holm beskriver det.

»Moderne forældre er ønskebørn, og de børn, vi har fået, er også ønskebørn, og derfor er vi meget optaget af det enkelte barns særlige behov. Og siden midten af 1990'erne forstod vi dette barn som det kompetente barn, der skulle fremsætte egne ønsker og som minimum være medbestemmende«.

Forældrene forfølger et ideal om, at de skal være engagerede og optaget af alt der sker med deres børn, og af barnets egne ønsker for sit liv.

På den anden side står så skoler og daginstitutioner. Og her er nogle helt andre forventninger.

»De professionelle - en lærer eller en pædagog - har at gøre med et fællesskab, når de står med en klasse eller et kollektiv af børn, som de har behov for at få til at fungere. Her må der være en rimelig balance mellem individuelle hensyn og fælles regler, eksempelvis når det gælder mødetidspunktet eller ro i klassen, og det kræver noget andet af forældrene end at være stærkt optaget af sit eget barn, og så støder man sammen«.

Der står godt nok i folkeskolens formålsparagraf, at folkeskolen i samarbejde med forældrene skal give eleverne kundskaber og færdigheder, men hvordan det nærmere samarbejde om opdragelsen skal foregår er i dag ikke klart nok, forklarer Claus holm.

»Det forhandles der så om«.

Betyder det så, at danske forældre i virkeligheden ikke er dårlige til at opdrage deres børn?

»Vi kommer ikke særlig langt ved at tale om de skrækkelige børn eller de umulige forældre«.

»I en dansk sammenhæng handler det i første omgang overhovedet om, at vi tør tage en offentlig debat om opdragelse. ikke kun om måden moderne forældre opdrager på, men også om hvordan forældres opdragelse hænger sammen med, hvordan andre voksne, som pædagoger og lærere, har mulighed for at udføre deres opdragelsesopgaver. Det er en samlet opdragelsesopgave, som samfundet også har et ansvar for, at de forskellige aktører kan udføre. Det er betingelserne for denne opgave, som opdragelsesdebatten på modig vis skal oplyse om«, siger Claus Holm.