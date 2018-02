Alternativet om udlændingeudspil: Taktisk smart af Socialdemokratiets spinmaskine Udlændingeordfører Josephine Fock frygter, at Venstre og Dansk Folkeparti vil finde på noget »endnu mere inhumant og urealistisk« som reaktion på Socialdemokratiets flygtningeudspil

Det vil Socialdemokratiet I dag kl. 11 præsenterer Socialdemokratiet sit nye udlændingeudspil med navn 'Retfærdig og realistisk'. Her er hovedpunkterne: Der skal indføres et loft over, hvor mange med ikke-vestlig baggrund, der kan komme til Danmark. Det gælder både flygtninge og familiesammenførte. Loftet fastsættes årligt af Folketinget.

Socialdemokratiets udlændingeudspil er så »urealistisk og inhumant«, at Venstre og Dansk Folkeparti nu er tvunget til at finde på noget endnu vildere.

Og i det lys har Mette Frederiksens spinmaskine allerede vundet, siger Josephine Fock, Alternativets udlændingeordfører.

»Med det her udspil overhaler Socialdemokratiet desværre Venstre og Dansk Folkeparti indenom i forhold til at komme med et ualmindeligt urealistisk og inhumant udspil, hvor de ikke tager hensyn til de konkrete mennesker, der er på flugt«, siger Josephine Fock og tilføjer:

»Det er taktisk smart for S at kaste sig ind i den her overbudspolitik. Men jeg frygter, V og DF nu vil finde på noget endnu mere urealistisk og inhumant for at genvinde serve-retten«.

Socialdemokratiets udlændingeudspil går i store træk ud på at standse al asylbehandling i Danmark. Flygtninge skal i stedet sendes til lejre i Afrika, hvor deres sag vil blive behandlet.

Jeg håber, befolkningen bliver træt af at se de her urealistisk og inhumane udspil, og i stedet bakker op om politik, som tager flygtninge alvorligt. Josephine Fock

Tid til en krammer

Allerede inden udspillet er blevet præsenteret i dag, kaldte Venstre forslaget urealistisk:

»Jeg ville ønske, at vi kunne knipse med fingrene og skabe sådan et system. Men desværre er situationen i mange lande i Nordafrika så ustabil, at der ikke er mulighed for at lave de lejre«, siger Knuth til Ritzau.

Dansk Folkeparti var omvendt positive. Martin Henriksen (DF) har meldt sig klar til at give socialdemokraterne »en stor gruppekrammer«, hvis Mette Frederiksen står fast på forslaget også efter et valg.

Omvendt har udspillet mødt stor kritik fra Radikale, SF og Enhedslisten, hvilket Alternativet nu tilslutter sig.

Josephine Fock medgiver dog, at hun har svært ved at se en vej mod det, hun kalder en mere human flygtningepolitik i Danmark.

Socialdemokratiet vil tilsyneladende også øge udviklingsbistanden og tage imod kvoteflygtninge igen. Det er godt nyt Josephine Fock

»Jeg håber, befolkningen bliver træt af at se de her urealistisk og inhumane udspil, og i stedet bakker op om politik, som tager flygtninge alvorligt. Som øger støtten til nærområderne. Som bruger langt flere penge end i dag, på at hjælpe og integrere flygtninge«.

Øget bistand er også et element i Socialdemokratiets udspil, hvilket Fock gerne kvitterer for.

»Socialdemokratiet vil tilsyneladende også øge udviklingsbistanden og tage imod kvoteflygtninge igen. Det er godt nyt. Men det er ikke nok i forhold til, at vi køber os fra, at andre skal løse problemerne for os. Og hvis det er betinget af at få en 'nordafrikansk aftale', så giver jeg ikke meget for det«.