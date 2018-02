Tre gange så mange børn og unge får diagnosen angst eller depression som for ti år siden Fravær i længere perioder på grund af psykiske lidelser kan gå ud over elevernes skolegang.

Flere og flere børn og unge bliver diagnosticeret med angst eller depression. Faktisk er antallet tredoblet de seneste ti år, viser en ny rapport fra Sundhedsdatastyrelsen. Tallene omfatter ikke børn og unge, der behandles af eksempelvis privatpraktiserende psykiatere.

At tallet er gået fra 2.354 til 7.189 de seneste ti år, betyder ikke nødvendigvis, at flere børn og unge rammes på deres psyke.

Ifølge overlæge ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Glostrup Pia Jeppesen er det derimod tegn på, at vi er blevet bedre til at opdage og diagnosticere dem, der går rundt med ondt i psyken.

Der er for meget pres på børn og unge i dag Helge Toksvig Bjerre, SIND Ungdom

»Stigningen er et udtryk for de senere års udvikling af dansk børne- og ungdomspsykiatri. Vi er blevet flere psykiatere, så vi rent faktisk ser de dårligste børn og unge med angst og depression«.

Ifølge hende vil mindst 20 procent af børn og unge i Danmark, inden de bliver voksne, have opfyldt kriterierne for en diagnosticerbar tilstand af angst og/eller depression. Derfor er det godt, at vi er blevet bedre til at opdage og diagnosticere dem, så de kan få den nødvendige behandling. Men der er stadig lang vej endnu, mener hun. »Det kan godt være, at flere og flere børn kommer ind i børnepsykiatrien og får en formel diagnose, men det er stadig ikke nået der op, hvor vi diagnosticerer alle børn, der rent faktisk har angst eller depression«, siger hun.

»I mine øjne underbehandler og underdiagnosticerer vi stadig de børn, der findes med angst og depression«, siger Pia Jeppesen og tilføjer, at der stadig er ti gange så mange børn ude i samfundet, som i perioder af deres liv er ramt af angst og depression end dem, vi diagnosticerer.

Præstationssamfundet er over os

Formanden for organisationen SIND Ungdom, Helge Toksvig Bjerre, er delvist enig med Pia Jeppesen. Men ifølge formanden betyder stigningen også, at der reelt er flere børn og unge, der har fået ondt i livet de seneste ti år:

»Man er givetvis blevet bedre til at diagnosticere, men man skal have meget optimistiske briller på, hvis man skal sige, at det her alene er et spørgsmål om, at fagpersonalet i sundhedssystemet er blevet bedre til at diagnosticere,« siger han og tilføjer:

»Det hænger ikke sammen med nogle af de andre tal, vi ser på området, nemlig at nogle af de nøgletal for, hvordan børn og unge trives, også er under pres, og det ville de jo ikke være, hvis det bare handlede om at diagnosticere bedre«.

Helge Toksvig Bjerre mener, at flere aspekter i samfundet har indflydelse på, at flere børn og unge rammes af angst eller depression.

»Det handler blandt andet om, at der er for meget pres på børn og unge i dag. Vi lever i et præstationssamfund, hvor der er virkelig meget run på. Det foregår både på sociale medier og i uddannelsessystemer, hvor der hele tiden stilles flere krav«.

Hvis antallet af børn og unge med angst og depression skal blive mindre, er det ifølge Helge Toksvig Bjerre vigtigt, at vi i langt højere grad anerkender, at så mange unge rent faktisk kæmper med psykiske lidelser.

Han peger også på behovet for, at vi ikke taler om psykiske sygdomme i et sprog, hvor det enten er sort eller hvidt.

»Vi skal finde et sprog, vi kan tale om det i. Så man ikke enten har en diagnose, og så er man noget helt særligt, eller også er man rask, og så taler vi ikke om det. Vi skal have et sprog, hvor vi kan tale om det på samme måde, som vi taler om vores fysiske sundhed. Altså det, at man har det godt, fordi man får motion – så det ikke handler om, at man enten ikke fejler noget eller har en diskusprolaps«.