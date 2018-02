Fire unge er dømt - nu vil fem organisationer hjælpe børn og forældre med at tale om porno Fem danske organisationer er klar med konkrete initiativer, der skal sikre, at børn og unge undervises i, hvad der er rigtig og forkert, når der begår sig på sociale medier som Facebook. Det sker efter, at 1004 unge er sigtet for at dele børnepornografisk materiale.

Skolerne skal lære børn og unge, hvad der er rigtigt og forkert, når de begår sig på de sociale medier. Det er budskabet fra en række organisationer, som har sendt fem konkrete initiativer til politikerne, der alle har til formål at lære børn og unge, hvad der er tilladt, og hvad der ikke er tilladt på sociale medier som Facebook.

Initiativerne kommer i kølvandet på, at 1004 unge fra hele landet i januar blev sigtet for at dele en video på Messenger med to 15-årige i seksuelt samkvem. Sagen er døbt Umbrella.

Sex og Samfund er en af organisationerne bag forslaget. Vicegeneralsekretær Tania Dethlefsen kalder Umbrella-sagen et »wake up call«.

»Vi må kalde på nogle konkrete ændringer, så vi ikke står i denne situation igen om et halvt år eller et år«.

»Hvor forfærdelig sagen end er, så kommer den i Sex & Samfund ikke bag på os. Vi har i mange år kaldt på, at vi ikke er gode nok til at give børn og unge kompetencer i forhold til, hvordan man opfører sig på nettet, hvordan man opfører sig digitalt, men også hvilke kompetencer og hvilken viden, man skal have i forhold til køn, krop og seksualitet. Det er noget, som meget mere grundigt skal ud i skolerne«, siger Tina Dethlefsen.

Allerede mandag og tirsdag er flere unge blevet idømt betingede fængselsdomme for at dele videoen. En fællesnævner ved de dømtes udsagn er, at de alle påstår, at de ikke anede, at de gjorde noget ulovligt. Og slet ikke, at de ved at dele videoen distribuerede børneporno. Og det er netop dén uvidenhed, som de fem initiativer vil dæmme op for.

»Det er ikke nok i sig selv, at nu straffer vi de skyldige. Vi er også nødt til at oplyse om, at det er forkert og forbudt. Hvilke rettigheder har du, hvilke har dine kammerater? Mange voksne har den holdning, at man jo bare kan lade være med at sende billeder til nogen af dig selv nøgen. Men det er måske en af måderne at være seksuel på som ung i dag. Hav den der snak om, hvordan man kan være seksuelle – og det er man jo – uden at man af den grund behøver at være krænket eller krænke hinanden«, siger Jens Philip Yazdani, der er Formand for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som er endnu en af de fem organisationer, der skrevet under initiativerne.

Men Jens Philip Yazdani og de andre organisationer mener ikke, at digital dannelse på skemaet er nok. De vil have både grundskolen, fritidsordninger, myndighederne og forældrene ind i kampen for børns digitale dannelse.

Skole- og gymnasielærere skal på et obligatorisk kursus i digital dannelse og seksualundervisning. Mens forældrene skal engageres ved hjælp af en informationskampagne, der skal give dem konkrete værktøjer til at tage en snak med deres børn.

»Der sidder også en hel forældregeneration med hjertet oppe i halsen og er bange for, at deres børn og unge er involveret i de her sager eller lignende sager. Hvordan er det nu med porno, det tør jeg slet ikke snakke med mine børn om. Der er en forældregeneration, der ikke ved, hvordan de skal håndtere de her sager. Vi har brug for som samfund at række ud til de her forældre«, siger Tania Dethlefsen fra Sex & Samfund.

Et voksende problem

En ny undersøgelse fra Red Barnet viser, at der i gennemsnit i hver eneste danske skoleklasse sidder mindst en elev i alderen 13-17 år, der har oplevet at få delt intime billeder digitalt mod sin vilje. 10 procent har delt andres foto uden samtykke. Mens 30 procent har oplevet, at der er blevet taget billeder af nogen i smug, som er blevet delt på nettet. Red Barnet mener, at undersøgelsen er et tydeligt udtryk for, at problemet er voksende.