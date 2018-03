Bandeleder kan blive: Landsretten afviser at udvise Shuaib Khan Østre Landsret har afgjort, at Khan, der omtales som leder af bandegrupperingen Loyal to Family på Nørrebro, ikke skal udvises af Danmark.

31-årige Shuaib Khan kan ånde lettet op.

SHUAIB KHAN Født i 1986, søn af den tidligere borgerrepræsentant Wallait Khan. Pakistansk statsborger. Tidligere straffet for mindre sager om knivbesiddelse, vold og narko. Dømt flere gange for alvorlige forbrydelser: Idømt 8 års fængsel for medvirken til dødsvold på åben gade i Aalborg i 2007. Retten afviste at udvise ham for den forbrydelse. Blev prøveløsladt i 2012.

Blev prøveløsladt i 2012. Idømt 3,5 års fængsel igen i 2013 for et overfald og røveri i Nordvestkvarteret i København. Også her slap han for udvisning.

Idømt 6 måneders fængsel for et overfald på en medfange under en gårdtur i Vestre Fængsel. Atter en gang afviste dommerne, at han skulle udvises.

Idømt 3 måneders fængsel for trusler mod en politibetjent på Nørrebro. Byretten afviste endnu en gang at udvise ham. Det er den seneste dom, Østre Landsret skulle tage stilling til. Den var anket både af Khan og af anklagemyndigheden, men da retsmødet gik i gang i februar dukkede han ikke op. Dermed udelukkede han, at skyldsspørgsmålet i sagen om trusler kunne behandles. Retten skulle følgelig alene tage stilling til udvisningen.

Landsretten har stadfæstet byrettens afgørelse fra oktober om en betinget udvisning af manden i en sag om trusler.

Dermed har retten afvist anklagemyndighedens krav om en ubetinget udvisning af den 31-årige, som i byretten er dømt for trusler mod en betjent under en kropsvisitation af Shuaib Khan midt under den bandekrig, som rasede i København gennem sommeren og efteråret.

»Husk hans ansigt«, havde Shuaib Khan sagt til sine følgesvende. Og »pas på din ryg«, til betjenten.

Mavepuster

Anklageren, Anders Riisager fra Statsadvokaten i København, karakteriserede umiddelbart afgørelsen som »lidt af en mavepuster«.

»Jeg må have læst dommen. Jeg synes jo, at det var korrekt at anke den til landsretten«, sagde han.

Tidligere advarsler

I oktober sidste år afviste Københavns Byret at udvise bandelederen.

Her havde anklageren krævet Shuaib Khan udvist med et indrejseforbud, der skulle gælde i seks år.

Det krav byggede blandt andet på den forhistorie, Shuaib Khan har: Han har tre gange tidligere fået betingede udvisningsdomme efter at have begået alvorlige forbrydelser.

Khans forsvarer, Michael Juul Eriksen var glad for afgørelsen i Østre Landsret.

»Jeg er yderst tilfreds med, at man lyttede til mine argumenter. Jeg syntes jo, at de tre måneder i byretten var for hårde. Der var ikke tvivl om, at betingelserne for udvisning ikke var opfyldt«, sagde han efter dommen.

Han er kronjuvelen

I Østre Landsret havde Anders Riisager fra Statsadvokaten i København, fremført, at det ikke vil give mening at stikke Khan en fjerde advarsel - i stedet skulle den fortsatte kriminalitet have konsekvenser i form af en udvisningsdom denne gang, argumenterede anklageren.

»Det er oplagt, at han har hele gruppen i ryggen, når han udtaler sig. Han har flere end 100 voldsparate medlemmer i sin bande. Han siger, at de skal huske én bestemt betjents ansigt«, sagde Anders Riisager under sin procedure.

»Der er tale om en leder af Loyal to Familia, der virkelig går forrest. Han er kronjuvelen i banden. Den tiltalte har efterladt sig et langt blodspor gennem hele sit voksenliv«, lød hans beskrivelse af Shuaib Khan.

Han spurgte: »Er der nogen, der tror, at en fjerde advarsel til ham har nogen som helst virkning?«

Folkestyre mod domstolsstyre

Anklageren krævede, at retten gik til kanten af menneskeretten og pegede på, at det var et krav, der er indarbejdet i lovbestemmelserne om udvisning af kriminelle.

»Lovgivers ønske er klart udtrykt. Der skal gås helt ud til kanten. Det kan man mene om, hvad man har lyst til, men vi har folkestyre, ikke domstolsstyre. Der er et udtalt samfundsmæssigt behov for at tiltalte udvises for at forebygge uro«, sluttede han.

Khans forsvarer, advokat Michael Juul Eriksen, advarede mod dén opfattelse.

»Når anklagemyndigheden siger, at vi har folkestyre og ikke domstolsstyre, så vil jeg henstille, at denne sag afgøres af jura og praksis og ikke af, hvad de folkevalgte måtte ønske af resultat. Det er en forkert opfattelse af, hvordan magten er fordelt efter grundloven«.

»Det er stadig sådan, at kompetencen til vurdere de enkelte sager ikke ligger hos de folkevalgte, men hos de uafhængige domstole«.

Nervøs for politisk indblanding

Efter landsretten afgørelse kommenterede forsvarene de politiske toner, han fornemmer i sagen.

»Jeg bliver altid en smule nervøs, når der er politisk indblanding i sagerne - om det altid er juraen, der afgør sagerne«, sagde Michael Juul Eriksen.

»Det bliver interessant at se, om nogen anklager tør tage ansvaret for at stoppe den sag nu. Jeg vil tro, at det er vanskeligt for anklagemyndigheden at sige, at man beslutter sig for ikke at gå videre, når der nu er så stort et pres«.

Den 31-årige tiltalte valgte ikke at dukke op til den sag, han selv havde anket til landsretten.

Husk hans ansigt

Bag sagen lå en visitation, der skete natten til tirsdag den 1. august sidste år midt under den voldsomme bandekrig, der kom til at præge Nørrebro i sommeren og efteråret.

En patrulje fra Københavns Politi ville tjekke en håndfuld medlemmer af Loyal to Familia-banden, da de mødte dem på Blågårds Plads.